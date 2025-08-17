Сочные, ароматные, тающие во рту: баклажаны с мясом, которые покорят любого
Задумывались ли вы, как приготовить блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола? Баклажаны с мясом, запеченные в духовке, — это не только великолепное угощение, но и отличный способ удовлетворить голод. Они выглядят аппетитно и порадуют даже самых привередливых гурманов.
Идеальное сочетание ингредиентов
Это блюдо можно готовить с различными видами мяса: говядиной, курицей или индейкой. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Свиная вырезка — 250 г
- Мясной фарш — 200 г
- Томатная паста — 120 г
- Вода — 60 мл
- Баклажан (крупный) — 1 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Смесь прованских трав — 1 ст. л.
- Сухой чеснок — 1 ст. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговый процесс приготовления
Лучше всего подойдут крупные баклажаны. Промойте их, обрежьте хвостик и нарежьте полукружьями. Сложите в миску, слегка посолите и оставьте на 5 минут, чтобы убрать горечь. Свиную вырезку тщательно промойте и обсушите, затем нарежьте кругами средней толщины.
В отдельной миске смешайте томатную пасту с водой, добавьте сухой чеснок и прованские травы. Хорошо перемешайте. На дно смазанной растительным маслом формы для запекания выложите половину баклажанов, затем — ломтики свиной вырезки, полейте немного соусом. Далее распределите фарш (можно использовать свино-говяжий), затем выложите оставшиеся баклажаны и залейте оставшимся соусом.
Накройте форму фольгой и ставьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 35 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 25 минут. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола.
