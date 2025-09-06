Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фаршированные баклажаны
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:37

Скромный баклажан против королевского пиршества: парадокс запекания с моцареллой

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке

Есть блюда, которые хочется приготовить снова и снова, и баклажаны с моцареллой и помидорами, запечённые в духовке, именно из таких. Это не просто рецепт — это гастрономическое удовольствие, которое покорит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Моцарелла — 100 г
  • Оливки без косточек — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Каперсы — 2 ст. л.
  • Оливковое масло для начинки — 2 ст. л.
  • Сушеный базилик — 1 ч. л.
  • Сухой орегано — 0,5 ч. л.

Как приготовить: пошаговая инструкция

Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте баклажаны, обсушите и разрежьте вдоль пополам. Аккуратно выньте мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см.

Смажьте половинки оливковым маслом и выложите на противень. Запекайте в духовке около 20 минут.

Нарежьте мякоть баклажанов небольшими кусочками. С помидоров снимите кожицу — для этого сделайте крест-накрест надрезы, опустите в кипяток на пару минут, затем снимите кожицу. Нарежьте помидоры кубиками.

Нарежьте оливки колечками, если они целые. Мелко порубите базилик и пропустите чеснок через пресс. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте мякоть баклажанов с чесноком до золотистого цвета.

Добавьте помидоры, каперсы, оливки, базилик и орегано. Тушите на медленном огне 15 минут.

Нарежьте моцареллу кружочками. Наполните половинки баклажанов приготовленной начинкой. Сверху выложите кружочки моцареллы. Запекайте в духовке ещё 7-10 минут, пока сыр не расплавится.

Советы для идеального результата

  • Для сочности и аромата используйте качественное оливковое масло.
  • Чтобы легко снять кожицу с помидоров, не пропускайте этап бланширования.
  • Следите за временем запекания, чтобы баклажаны не пересушились, а сыр расплавился идеально.

