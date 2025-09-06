Скромный баклажан против королевского пиршества: парадокс запекания с моцареллой
Есть блюда, которые хочется приготовить снова и снова, и баклажаны с моцареллой и помидорами, запечённые в духовке, именно из таких. Это не просто рецепт — это гастрономическое удовольствие, которое покорит даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Помидоры — 200 г
- Моцарелла — 100 г
- Оливки без косточек — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Каперсы — 2 ст. л.
- Оливковое масло для начинки — 2 ст. л.
- Сушеный базилик — 1 ч. л.
- Сухой орегано — 0,5 ч. л.
Как приготовить: пошаговая инструкция
Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте баклажаны, обсушите и разрежьте вдоль пополам. Аккуратно выньте мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см.
Смажьте половинки оливковым маслом и выложите на противень. Запекайте в духовке около 20 минут.
Нарежьте мякоть баклажанов небольшими кусочками. С помидоров снимите кожицу — для этого сделайте крест-накрест надрезы, опустите в кипяток на пару минут, затем снимите кожицу. Нарежьте помидоры кубиками.
Нарежьте оливки колечками, если они целые. Мелко порубите базилик и пропустите чеснок через пресс. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте мякоть баклажанов с чесноком до золотистого цвета.
Добавьте помидоры, каперсы, оливки, базилик и орегано. Тушите на медленном огне 15 минут.
Нарежьте моцареллу кружочками. Наполните половинки баклажанов приготовленной начинкой. Сверху выложите кружочки моцареллы. Запекайте в духовке ещё 7-10 минут, пока сыр не расплавится.
Советы для идеального результата
- Для сочности и аромата используйте качественное оливковое масло.
- Чтобы легко снять кожицу с помидоров, не пропускайте этап бланширования.
- Следите за временем запекания, чтобы баклажаны не пересушились, а сыр расплавился идеально.
