Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:28

Как приготовить треску, чтобы даже дети попросили добавки? Проще, чем кажется

Запечённая треска с сыром: полезные советы по приготовлению

Хотите приготовить рыбу так, чтобы она таяла во рту? Этот рецепт трески под сырной корочкой — идеальный вариант для быстрого, бюджетного и очень вкусного ужина. Нежное филе, ароматный соус и минимум усилий — что может быть лучше?

Ингредиенты

  • Филе трески — 500 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Зернистая горчица — 2 ст. л.

Приготовление

Филе промойте, обсушите, нарежьте порционно. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Выложите в смазанную маслом форму. Натрите сыр, смешайте его со сметаной и горчицей. Приправьте по вкусу (если сыр солёный, солить не нужно).

Равномерно распределите соус по рыбе и отправьте в духовку при 180°C на 20-30 минут, пока не появится румяная корочка. Подавайте с любым гарниром — рисом, овощами или картофелем.

Готовая треска получается невероятно нежной, а сырный соус придаёт ей насыщенный вкус.

