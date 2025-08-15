Как приготовить треску, чтобы даже дети попросили добавки? Проще, чем кажется

Хотите приготовить рыбу так, чтобы она таяла во рту? Этот рецепт трески под сырной корочкой — идеальный вариант для быстрого, бюджетного и очень вкусного ужина. Нежное филе, ароматный соус и минимум усилий — что может быть лучше?

Ингредиенты

Филе трески — 500 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Твёрдый сыр — 100 г

Сметана — 100 г

Зернистая горчица — 2 ст. л.

Приготовление

Филе промойте, обсушите, нарежьте порционно. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Выложите в смазанную маслом форму. Натрите сыр, смешайте его со сметаной и горчицей. Приправьте по вкусу (если сыр солёный, солить не нужно).

Равномерно распределите соус по рыбе и отправьте в духовку при 180°C на 20-30 минут, пока не появится румяная корочка. Подавайте с любым гарниром — рисом, овощами или картофелем.

Готовая треска получается невероятно нежной, а сырный соус придаёт ей насыщенный вкус.