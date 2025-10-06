Забудьте про жир и масло: эти пончики в духовке покорили даже заядлых сладкоежек
Многие считают, что пончики невозможно приготовить без фритюра. Но запечённые в духовке, они получаются не менее пышными и ароматными, а к тому же содержат значительно меньше масла. Это отличный вариант для тех, кто хочет побаловать себя домашней выпечкой, не перегружая рацион лишними калориями.
Пончики по этому рецепту получаются лёгкими, мягкими и долго не черствеют. А густая шоколадная глазурь делает их похожими на десерты из кондитерской витрины.
Печёные пончики — компромисс между вкусом и пользой. Они не требуют литров масла, не оставляют запаха на кухне и отлично подходят для детских праздников.
Ингредиенты
Для теста:
-
500 г пшеничной муки;
-
200 мл молока;
-
10 г сухих дрожжей;
-
1 яйцо;
-
100 г сахара;
-
50 г сливочного масла;
-
0,5 ч. л. соли;
-
ванилин по вкусу.
Для глазури:
-
50 мл молока;
-
50 г сахара;
-
4 ст. л. какао;
-
50 г сливочного масла.
Из указанного количества получается около 16 пончиков среднего размера.
Как приготовить: пошаговая инструкция
1. Подготовьте ингредиенты
Яйцо и масло заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Это важно — дрожжи активнее "работают" в тёплой среде.
2. Активируйте дрожжи
Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 35-40 °C), растворите в нём дрожжи и оставьте на 10 минут. Они должны полностью разойтись.
3. Замешайте основу
Добавьте в молоко яйцо, сахар, соль и ванилин. Размешайте венчиком до однородности.
4. Введите муку
Просейте всю муку — это насытит её воздухом, а готовые пончики станут мягче. Всыпьте в жидкую смесь и начните замешивать тесто ложкой.
5. Добавьте масло
Положите мягкое сливочное масло и замесите тесто руками. Оно сначала будет липким, но через 10 минут станет гладким и податливым. Если липкость остаётся, добавьте 1-2 ложки муки.
6. Подъём теста
Сформируйте шар, накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте тесто подниматься примерно на час. Оно должно увеличиться вдвое.
7. Формирование пончиков
Выложите подошедшее тесто на присыпанную мукой поверхность. Разделите на 16 равных частей, каждую скатайте в шар. В центре каждого сделайте отверстие — пальцем или обратной стороной ложки.
8. Расстойка
Разложите заготовки на противень с бумагой для выпечки, накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут. Пончики должны слегка подрасти.
9. Выпекание
Разогрейте духовку до 190 °C. Выпекайте 15-20 минут до золотистой корочки. При запекании отверстие может немного уменьшиться — это нормально.
10. Глазурь
В сотейнике соедините сахар, какао и молоко. Поставьте на слабый огонь, размешивайте до растворения. Затем добавьте масло, доведите смесь до горячего состояния (но не кипятите!) и уберите с плиты. Остудите.
11. Украшение
Остывшие пончики окуните верхней частью в глазурь. По желанию украсьте посыпкой, дроблёными орехами или кокосовой стружкой.
Советы шаг за шагом
-
Не перегревайте молоко. Слишком горячее убьёт дрожжи.
-
Используйте свежие дрожжи. Старые могут не поднять тесто.
-
Муку добавляйте постепенно. Консистенция зависит от влажности воздуха и сорта муки.
-
Не открывайте духовку во время выпечки. Из-за перепада температуры пончики могут осесть.
-
Глазурь наносите на холодные изделия. На тёплых она растает и потечёт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как исправить
|Холодные ингредиенты
|Дрожжи не активируются
|Используйте продукты комнатной температуры
|Слишком много муки
|Пончики плотные
|Замешивайте мягкое тесто
|Перемешивание после подъёма
|Тесто "оседает"
|Только аккуратно обомните перед формовкой
|Кипячение глазури
|Масло расслаивается
|Грейте до растворения, не доводя до кипения
|Слишком толстый слой глазури
|Стечёт
|Наносите тонким равномерным слоем
А что если…
— Нет формочек для пончиков? Можно вырезать стаканом и рюмкой — получится классический вариант.
— Хотите без дырки? Просто сделайте шарики — будут мини-берлинеры.
— Мечтаете о разном вкусе? В тесто можно добавить корицу, апельсиновую цедру или немного какао.
— Не любите шоколад? Замените глазурь на лимонную: смешайте сахарную пудру и немного лимонного сока.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Меньше калорий, чем во фритюре
|Не такая хрустящая корочка
|Нет запаха масла на кухне
|Требует времени на расстойку
|Можно готовить с детьми
|Без глазури вкус менее яркий
|Подходят для украшения
|Хранятся не более 2 суток
|Легко адаптировать под диету
|Не получится быстро "на бегу"
Мифы и правда
Миф 1. Без фритюра пончики не получатся воздушными.
Правда: дрожжи делают тесто пористым и лёгким, даже без жарки.
Миф 2. Шоколадная глазурь — сложная в приготовлении.
Правда: достаточно трёх ингредиентов и 10 минут времени.
Миф 3. Печёные пончики быстро черствеют.
Правда: если хранить их в контейнере, они остаются мягкими до двух дней.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать свежие дрожжи?
Да, подойдёт 25 г свежих дрожжей вместо 10 г сухих.
Можно ли замесить тесто в хлебопечке?
Да, выберите режим "Тесто" и следуйте дальнейшим шагам.
Чем заменить молоко?
Растительным напитком (овсяным, миндальным или кокосовым) — вкус будет чуть нежнее.
Можно ли приготовить без яиц?
Да, замените яйцо 2 ст. л. яблочного пюре — пончики останутся мягкими.
Как хранить?
В герметичном контейнере при комнатной температуре не более 48 часов.
Интересные факты
-
Первые пончики появились в Голландии и назывались "olykoeks” — "жирные пирожки".
-
В США День пончиков отмечается ежегодно в первую пятницу июня.
-
Самый большой пончик в мире весил более 3 тонн и был приготовлен в Канаде.
Исторический контекст
Рецепты пончиков пришли в Европу в XVII веке. Сначала их жарили на жиру, но уже в XIX веке кулинары начали запекать тесто в духовке — чтобы снизить жирность. В СССР аналогом стали пышки и пончики на дрожжах, которые продавали в булочных. Сегодня духовочные пончики снова в моде — благодаря здоровому питанию и домашним духовкам с точным контролем температуры.
