Забудьте про жир и масло: эти пончики в духовке покорили даже заядлых сладкоежек

Многие считают, что пончики невозможно приготовить без фритюра. Но запечённые в духовке, они получаются не менее пышными и ароматными, а к тому же содержат значительно меньше масла. Это отличный вариант для тех, кто хочет побаловать себя домашней выпечкой, не перегружая рацион лишними калориями.

Пончики по этому рецепту получаются лёгкими, мягкими и долго не черствеют. А густая шоколадная глазурь делает их похожими на десерты из кондитерской витрины.

Печёные пончики — компромисс между вкусом и пользой. Они не требуют литров масла, не оставляют запаха на кухне и отлично подходят для детских праздников.

Ингредиенты

Для теста:

500 г пшеничной муки;

200 мл молока;

10 г сухих дрожжей;

1 яйцо;

100 г сахара;

50 г сливочного масла;

0,5 ч. л. соли;

ванилин по вкусу.

Для глазури:

50 мл молока;

50 г сахара;

4 ст. л. какао;

50 г сливочного масла.

Из указанного количества получается около 16 пончиков среднего размера.

Как приготовить: пошаговая инструкция

1. Подготовьте ингредиенты

Яйцо и масло заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Это важно — дрожжи активнее "работают" в тёплой среде.

2. Активируйте дрожжи

Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 35-40 °C), растворите в нём дрожжи и оставьте на 10 минут. Они должны полностью разойтись.

3. Замешайте основу

Добавьте в молоко яйцо, сахар, соль и ванилин. Размешайте венчиком до однородности.

4. Введите муку

Просейте всю муку — это насытит её воздухом, а готовые пончики станут мягче. Всыпьте в жидкую смесь и начните замешивать тесто ложкой.

5. Добавьте масло

Положите мягкое сливочное масло и замесите тесто руками. Оно сначала будет липким, но через 10 минут станет гладким и податливым. Если липкость остаётся, добавьте 1-2 ложки муки.

6. Подъём теста

Сформируйте шар, накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте тесто подниматься примерно на час. Оно должно увеличиться вдвое.

7. Формирование пончиков

Выложите подошедшее тесто на присыпанную мукой поверхность. Разделите на 16 равных частей, каждую скатайте в шар. В центре каждого сделайте отверстие — пальцем или обратной стороной ложки.

8. Расстойка

Разложите заготовки на противень с бумагой для выпечки, накройте полотенцем и оставьте ещё на 20 минут. Пончики должны слегка подрасти.

9. Выпекание

Разогрейте духовку до 190 °C. Выпекайте 15-20 минут до золотистой корочки. При запекании отверстие может немного уменьшиться — это нормально.

10. Глазурь

В сотейнике соедините сахар, какао и молоко. Поставьте на слабый огонь, размешивайте до растворения. Затем добавьте масло, доведите смесь до горячего состояния (но не кипятите!) и уберите с плиты. Остудите.

11. Украшение

Остывшие пончики окуните верхней частью в глазурь. По желанию украсьте посыпкой, дроблёными орехами или кокосовой стружкой.

Советы шаг за шагом

Не перегревайте молоко. Слишком горячее убьёт дрожжи. Используйте свежие дрожжи. Старые могут не поднять тесто. Муку добавляйте постепенно. Консистенция зависит от влажности воздуха и сорта муки. Не открывайте духовку во время выпечки. Из-за перепада температуры пончики могут осесть. Глазурь наносите на холодные изделия. На тёплых она растает и потечёт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить Холодные ингредиенты Дрожжи не активируются Используйте продукты комнатной температуры Слишком много муки Пончики плотные Замешивайте мягкое тесто Перемешивание после подъёма Тесто "оседает" Только аккуратно обомните перед формовкой Кипячение глазури Масло расслаивается Грейте до растворения, не доводя до кипения Слишком толстый слой глазури Стечёт Наносите тонким равномерным слоем

А что если…

— Нет формочек для пончиков? Можно вырезать стаканом и рюмкой — получится классический вариант.

— Хотите без дырки? Просто сделайте шарики — будут мини-берлинеры.

— Мечтаете о разном вкусе? В тесто можно добавить корицу, апельсиновую цедру или немного какао.

— Не любите шоколад? Замените глазурь на лимонную: смешайте сахарную пудру и немного лимонного сока.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Меньше калорий, чем во фритюре Не такая хрустящая корочка Нет запаха масла на кухне Требует времени на расстойку Можно готовить с детьми Без глазури вкус менее яркий Подходят для украшения Хранятся не более 2 суток Легко адаптировать под диету Не получится быстро "на бегу"

Мифы и правда

Миф 1. Без фритюра пончики не получатся воздушными.

Правда: дрожжи делают тесто пористым и лёгким, даже без жарки.

Миф 2. Шоколадная глазурь — сложная в приготовлении.

Правда: достаточно трёх ингредиентов и 10 минут времени.

Миф 3. Печёные пончики быстро черствеют.

Правда: если хранить их в контейнере, они остаются мягкими до двух дней.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать свежие дрожжи?

Да, подойдёт 25 г свежих дрожжей вместо 10 г сухих.

Можно ли замесить тесто в хлебопечке?

Да, выберите режим "Тесто" и следуйте дальнейшим шагам.

Чем заменить молоко?

Растительным напитком (овсяным, миндальным или кокосовым) — вкус будет чуть нежнее.

Можно ли приготовить без яиц?

Да, замените яйцо 2 ст. л. яблочного пюре — пончики останутся мягкими.

Как хранить?

В герметичном контейнере при комнатной температуре не более 48 часов.

Интересные факты

Первые пончики появились в Голландии и назывались "olykoeks” — "жирные пирожки". В США День пончиков отмечается ежегодно в первую пятницу июня. Самый большой пончик в мире весил более 3 тонн и был приготовлен в Канаде.

Исторический контекст

Рецепты пончиков пришли в Европу в XVII веке. Сначала их жарили на жиру, но уже в XIX веке кулинары начали запекать тесто в духовке — чтобы снизить жирность. В СССР аналогом стали пышки и пончики на дрожжах, которые продавали в булочных. Сегодня духовочные пончики снова в моде — благодаря здоровому питанию и домашним духовкам с точным контролем температуры.