Ваши домашние требуют это снова: рецепт, который съедается быстрее, чем готовится
Что может быть лучше, чем удивить гостей или домочадцев по-настоящему эффектным и вкусным блюдом? Рецепт, о котором пойдет речь, сочетает в себе сочную курицу, хрустящую золотистую корочку, ароматные орехи и тягучий сыр. Это курица по-арабски — блюдо, которое точно не оставит никого равнодушным.
Хотя процесс приготовления требует некоторого времени и включает несколько этапов, результат превзойдет все ожидания. Это не повседневный перекус, а настоящее кулинарное событие, ради которого стоит повозиться.
Ингредиенты для восхитительного ужина
Для приготовления этого гастрономического шедевра вам понадобятся следующие продукты:
- Куриное филе: 600 г (подойдет как грудка, так и сочное филе бедра).
- Твердый сыр: 120 г (идеально подойдет "Российский", чеддер или любой другой сыр с хорошей плавящейся текстурой).
- Грецкие орехи: 100 г (их можно заменить на арахис, кешью или миндаль для нового вкусового оттенка).
- Сметана: 2 ст. л. (для легкой кислинки и золотистой корочки; при желании заменяется на майонез).
- Растительное масло: 3 ст. л. (для обжарки).
- Соль и черный молотый перец: по вашему вкусу.
Для панировки:
- Пшеничная мука: 2 ст. л.
- Панировочные сухари: 100 г (готовые или домашние из подсушенного хлеба).
Для кляра:
- Крупные куриные яйца: 2 шт.
- Молоко: 1 ст. л.
- Соль: небольшая щепотка.
Пошаговый путь к идеальному блюду
Шаг 1: подготовка основы
Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Куриное филе тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Затем каждое филе разрежьте вдоль на 2-3 пластины в зависимости от размера. Полученные ломтики слегка отбейте через пищевую пленку, чтобы они остались сочными, посолите и поперчите с обеих сторон.
Шаг 2: работа с дополнениями
Твердый сыр натрите на крупной терке. Грецкие орехи мелко порубите ножом — они дадут не только вкус, но и интересную текстуру. Для кляра тщательно взбейте вилкой два крупных яйца с молоком и щепоткой соли до однородной, слегка пенящейся массы.
Шаг 3: создание хрустящей корочки
Теперь самый интересный этап — панировка. Каждый ломтик курицы последовательно обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо и обильно обваляйте в панировочных сухарях. Это гарантирует formation идеальной хрустящей оболочки.
Шаг 4: обжарка
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Обжаривайте курицу в панировке до появления аппетитного золотистого цвета примерно по 3-5 минут с каждой стороны.
Шаг 5: финальный аккорд в духовке
Обжаренные ломтики курицы переложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Смажьте каждый кусочек сметаной — она не даст мясу стать сухим и добавит пикантности. Щедро посыпьте блюдо измельченными орехами и тертым сыром.
Шаг 6: запекание
Отправьте форму в разогретую духовку на 10-15 минут. Ориентиром готовности станет расплавленный, румяный сыр и умопомрачительный аромат, разносящийся по всей кухне.
Курицу по-арабски с орехами переложите на тарелку и подайте к столу, украсив зеленью. Приятного аппетита!
Интересный факт: блюда с использованием орехов и кисломолочных продуктов (как сметана в этом рецепте) очень характерны для кухонь Ближнего Востока и Средней Азии. Такое сочетание не только вкусно, но и полезно, так как орехи являются ценным источником ненасыщенных жиров и микроэлементов.
