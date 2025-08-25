Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:11

Ваши домашние требуют это снова: рецепт, который съедается быстрее, чем готовится

Как приготовить курицу в панировке с орехами и сыром

Что может быть лучше, чем удивить гостей или домочадцев по-настоящему эффектным и вкусным блюдом? Рецепт, о котором пойдет речь, сочетает в себе сочную курицу, хрустящую золотистую корочку, ароматные орехи и тягучий сыр. Это курица по-арабски — блюдо, которое точно не оставит никого равнодушным.

Хотя процесс приготовления требует некоторого времени и включает несколько этапов, результат превзойдет все ожидания. Это не повседневный перекус, а настоящее кулинарное событие, ради которого стоит повозиться.

Ингредиенты для восхитительного ужина

Для приготовления этого гастрономического шедевра вам понадобятся следующие продукты:

  • Куриное филе: 600 г (подойдет как грудка, так и сочное филе бедра).
  • Твердый сыр: 120 г (идеально подойдет "Российский", чеддер или любой другой сыр с хорошей плавящейся текстурой).
  • Грецкие орехи: 100 г (их можно заменить на арахис, кешью или миндаль для нового вкусового оттенка).
  • Сметана: 2 ст. л. (для легкой кислинки и золотистой корочки; при желании заменяется на майонез).
  • Растительное масло: 3 ст. л. (для обжарки).
  • Соль и черный молотый перец: по вашему вкусу.

Для панировки:

  • Пшеничная мука: 2 ст. л.
  • Панировочные сухари: 100 г (готовые или домашние из подсушенного хлеба).

Для кляра:

  • Крупные куриные яйца: 2 шт.
  • Молоко: 1 ст. л.
  • Соль: небольшая щепотка.

Пошаговый путь к идеальному блюду

Шаг 1: подготовка основы

Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Куриное филе тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Затем каждое филе разрежьте вдоль на 2-3 пластины в зависимости от размера. Полученные ломтики слегка отбейте через пищевую пленку, чтобы они остались сочными, посолите и поперчите с обеих сторон.

Шаг 2: работа с дополнениями

Твердый сыр натрите на крупной терке. Грецкие орехи мелко порубите ножом — они дадут не только вкус, но и интересную текстуру. Для кляра тщательно взбейте вилкой два крупных яйца с молоком и щепоткой соли до однородной, слегка пенящейся массы.

Шаг 3: создание хрустящей корочки

Теперь самый интересный этап — панировка. Каждый ломтик курицы последовательно обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо и обильно обваляйте в панировочных сухарях. Это гарантирует formation идеальной хрустящей оболочки.

Шаг 4: обжарка

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Обжаривайте курицу в панировке до появления аппетитного золотистого цвета примерно по 3-5 минут с каждой стороны.

Шаг 5: финальный аккорд в духовке

Обжаренные ломтики курицы переложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Смажьте каждый кусочек сметаной — она не даст мясу стать сухим и добавит пикантности. Щедро посыпьте блюдо измельченными орехами и тертым сыром.

Шаг 6: запекание

Отправьте форму в разогретую духовку на 10-15 минут. Ориентиром готовности станет расплавленный, румяный сыр и умопомрачительный аромат, разносящийся по всей кухне.

Курицу по-арабски с орехами переложите на тарелку и подайте к столу, украсив зеленью. Приятного аппетита!

Интересный факт: блюда с использованием орехов и кисломолочных продуктов (как сметана в этом рецепте) очень характерны для кухонь Ближнего Востока и Средней Азии. Такое сочетание не только вкусно, но и полезно, так как орехи являются ценным источником ненасыщенных жиров и микроэлементов.

