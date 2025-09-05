Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курица с грибами
курица с грибами
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:16

Опасность скуки: куриное филе с грибами и сыром — последний шанс спасти вечер от провала

Шеф-повар рекомендует: куриное филе с грибами и сыром в духовке получается сочным

Хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо, которое украсит любой праздничный стол? Куриное филе с грибами и сыром, запечённое в духовке, — именно то, что вам нужно! Это блюдо не только просто готовится, но и отлично сочетается с любым гарниром, а бокал белого или красного вина сделает ужин по-настоящему особенным.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 100 г шампиньонов
  • 100 г твёрдого сыра
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сухого чеснока
  • 0,5 ч. л. специй для курицы
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Куриное филе помойте и обсушите. Разрежьте каждый кусок вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте, чтобы мясо стало мягче, но не порвалось. Посолите, поперчите, посыпьте чесноком и специями.

Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками, лук — кольцами. Натрите сыр на крупной тёрке. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом и выложите туда куриные отбивные. Сверху равномерно нанесите майонез — удобно это делать с помощью кондитерского мешка, но можно и ложкой.

На курицу выложите лук, затем — шампиньоны. При желании можно предварительно обжарить лук и грибы до золотистого цвета, чтобы придать блюду более насыщенный вкус. Посыпьте всё тертым сыром.

Сделайте сверху сеточку из майонеза и добавьте пару грибочков для украшения.

Накройте форму фольгой и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. После этого снимите фольгу и запекайте ещё 5-7 минут, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Советы и нюансы

  • Следите за специями: если используете готовые смеси, проверьте, нет ли в них соли и перца, чтобы не пересолить блюдо.
  • Майонез можно заменить на сметану или йогурт, если хотите сделать блюдо менее калорийным.
  • Подавать курицу с грибами лучше всего с овощным гарниром, картофельным пюре или рисом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья вчера в 20:31

Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

Врачи назвали продукты, усиливающие выработку гормонов счастья: серотонин активируют йогурт и курица, дофамин — тёмный шоколад, окситоцин — кунжут и водоросли.

Читать полностью » Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья вчера в 20:28

Один кусочек сыра укрепляет кости, а другой повышает давление: как не прогадать

Сыр может быть как источником кальция и пробиотиков, так и источником лишней соли и жира. Какие сорта действительно полезны, а какие лучше ограничить?

Читать полностью » Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов вчера в 20:24

Миф разрушен: яйца не вредят сосудам, а настоящая угроза скрыта в другом

Яйца десятилетиями считались источником «плохого» холестерина. Новое исследование показало, что главная угроза сосудам кроется совсем в другом.

Читать полностью » SheFinds: паста ширатаке помогает контролировать вес и подходит для диеты вчера в 20:17

Запрещённое блюдо, которое можно есть на диете: какие макароны не вредят фигуре

Диетологи назвали худшие и лучшие виды макарон для похудения: белая паста мешает снижать вес, а лапша ширатаке помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ вчера в 19:18

Яблоки и сердце: миф о "чудо-фрукте" рушится

Могут ли яблоки снизить холестерин и защитить сердце? Кардиолог объяснил, почему их эффект минимален и когда без лекарств обойтись нельзя.

Читать полностью » Проверка свежести яйца водой: свежее опускается на дно, старое всплывает вчера в 18:26

Лоток на дверце — ловушка: где на самом деле лучше хранить яйца

Яйца кажутся простым продуктом, но их хранение требует тонкостей. Разбираем правила, которые помогут сохранить вкус и избежать риска.

Читать полностью » Классическая солянка готовится на бульоне из говядины и свинины с каперсами и маслинами вчера в 17:21

Бульон без мутности и запаха: главный приём идеальной солянки

Солянка — не просто суп, а легенда русской кухни. Узнайте её историю, секреты приготовления и тонкости подачи, которые делают блюдо неповторимым.

Читать полностью » Цветная капуста в рационе: низкая калорийность и витамины делают овощ полезным для здоровья вчера в 16:08

Всего 10 минут — и нежный овощ превращается в гастрономическое золото: как правильно готовить цветную капусту

Цветная капуста может стать и гарниром, и основой для пюре или пиццы. Но один неверный шаг при варке превращает её в безвкусную массу.

Читать полностью »

Новости
Дом

Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме
Питомцы

Врачи объяснили, почему игрушки так же важны для питомцев, как корм и сон
Авто и мото

Эксперт Ладушкин назвал условия оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД
Еда

Салат из белой фасоли "Marry Me" стал популярным рецептом EatingWell
Авто и мото

Honda представила обновлённый Civic Hybrid: цены снижены на 850 евро
Туризм

Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler
Наука и технологии

Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance
Красота и здоровье

Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet