Опасность скуки: куриное филе с грибами и сыром — последний шанс спасти вечер от провала
Хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо, которое украсит любой праздничный стол? Куриное филе с грибами и сыром, запечённое в духовке, — именно то, что вам нужно! Это блюдо не только просто готовится, но и отлично сочетается с любым гарниром, а бокал белого или красного вина сделает ужин по-настоящему особенным.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 100 г шампиньонов
- 100 г твёрдого сыра
- 1 луковица
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сухого чеснока
- 0,5 ч. л. специй для курицы
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Куриное филе помойте и обсушите. Разрежьте каждый кусок вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте, чтобы мясо стало мягче, но не порвалось. Посолите, поперчите, посыпьте чесноком и специями.
Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками, лук — кольцами. Натрите сыр на крупной тёрке. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом и выложите туда куриные отбивные. Сверху равномерно нанесите майонез — удобно это делать с помощью кондитерского мешка, но можно и ложкой.
На курицу выложите лук, затем — шампиньоны. При желании можно предварительно обжарить лук и грибы до золотистого цвета, чтобы придать блюду более насыщенный вкус. Посыпьте всё тертым сыром.
Сделайте сверху сеточку из майонеза и добавьте пару грибочков для украшения.
Накройте форму фольгой и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. После этого снимите фольгу и запекайте ещё 5-7 минут, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.
Советы и нюансы
- Следите за специями: если используете готовые смеси, проверьте, нет ли в них соли и перца, чтобы не пересолить блюдо.
- Майонез можно заменить на сметану или йогурт, если хотите сделать блюдо менее калорийным.
- Подавать курицу с грибами лучше всего с овощным гарниром, картофельным пюре или рисом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru