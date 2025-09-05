Опасность скуки: куриное филе с грибами и сыром — последний шанс спасти вечер от провала

Хотите быстро приготовить вкусное и сытное блюдо, которое украсит любой праздничный стол? Куриное филе с грибами и сыром, запечённое в духовке, — именно то, что вам нужно! Это блюдо не только просто готовится, но и отлично сочетается с любым гарниром, а бокал белого или красного вина сделает ужин по-настоящему особенным.

Ингредиенты

500 г куриного филе

100 г шампиньонов

100 г твёрдого сыра

1 луковица

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сухого чеснока

0,5 ч. л. специй для курицы

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Куриное филе помойте и обсушите. Разрежьте каждый кусок вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте, чтобы мясо стало мягче, но не порвалось. Посолите, поперчите, посыпьте чесноком и специями.

Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками, лук — кольцами. Натрите сыр на крупной тёрке. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом и выложите туда куриные отбивные. Сверху равномерно нанесите майонез — удобно это делать с помощью кондитерского мешка, но можно и ложкой.

На курицу выложите лук, затем — шампиньоны. При желании можно предварительно обжарить лук и грибы до золотистого цвета, чтобы придать блюду более насыщенный вкус. Посыпьте всё тертым сыром.

Сделайте сверху сеточку из майонеза и добавьте пару грибочков для украшения.

Накройте форму фольгой и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. После этого снимите фольгу и запекайте ещё 5-7 минут, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Советы и нюансы