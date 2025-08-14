Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жаркое из курицы с дикорастущими грибами
Жаркое из курицы с дикорастущими грибами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:33

Как сделать курицу сочной без маринада: раскрываем кулинарный секрет

Как приготовить курицу с грибами и сыром в духовке: пошаговый рецепт

Хотите приготовить ужин, который соберёт всю семью за столом? Попробуйте этот рецепт — курица с шампиньонами и сыром в духовке! Блюдо получается ароматным, сытным и при этом гораздо полезнее жареного. А золотистая сырная корочка сделает его настоящим хитом.

Ингредиенты

  • Куриные бедрышки — 400 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить

Курицу промойте, нарежьте кусками. Можно снять кожу, чтобы снизить калорийность. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками (не замачивайте, иначе станут водянистыми). Чеснок измельчите, сыр натрите.

Разогрейте масло, подрумяньте лук (5-7 минут). Добавьте шампиньоны, немного посолите и жарьте до испарения жидкости. В форму выложите курицу, посолите, добавьте чеснок и специи. Равномерно распределите грибную зажарку. Посыпьте тёртым сыром.

Духовку разогрейте до 180°C, готовьте около 45 минут. Чтобы сыр не подгорел, первые 30 минут накройте фольгой (не прижимайте плотно!), затем снимите для румяной корочки. Подавайте горячим — аромат соблазнит даже тех, кто обычно на диете.

