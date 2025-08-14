Как сделать курицу сочной без маринада: раскрываем кулинарный секрет

Хотите приготовить ужин, который соберёт всю семью за столом? Попробуйте этот рецепт — курица с шампиньонами и сыром в духовке! Блюдо получается ароматным, сытным и при этом гораздо полезнее жареного. А золотистая сырная корочка сделает его настоящим хитом.

Ингредиенты

Куриные бедрышки — 400 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Твёрдый сыр — 100 г

Соль, специи — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить

Курицу промойте, нарежьте кусками. Можно снять кожу, чтобы снизить калорийность. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками (не замачивайте, иначе станут водянистыми). Чеснок измельчите, сыр натрите.

Разогрейте масло, подрумяньте лук (5-7 минут). Добавьте шампиньоны, немного посолите и жарьте до испарения жидкости. В форму выложите курицу, посолите, добавьте чеснок и специи. Равномерно распределите грибную зажарку. Посыпьте тёртым сыром.

Духовку разогрейте до 180°C, готовьте около 45 минут. Чтобы сыр не подгорел, первые 30 минут накройте фольгой (не прижимайте плотно!), затем снимите для румяной корочки. Подавайте горячим — аромат соблазнит даже тех, кто обычно на диете.