Секрет идеального ужина: как курица и баклажаны превращаются в шедевр
Что может быть лучше ужина, который готовится почти сам? Курица с баклажанами и помидорами в духовке — это нежная запеканка с насыщенным вкусом, где сочные овощи дополняют мясо, а сырная корочка добавляет пикантности.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Баклажаны — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
- Петрушка — 10 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Нарежьте баклажаны вдоль пластинами толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите. Обжарьте на сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистости. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками или слегка отбейте. Помидоры — кружочками (лучше брать плотные, чтобы не раскисли).
Выложите в форму первый слой баклажанов. Сверху распределите курицу, посолите и поперчите. Накройте вторым слоем баклажанов, затем помидорами. Добавьте рубленую зелень и чеснок. Смажьте майонезом и посыпьте тёртым сыром. Готовьте при 180°C 35-40 минут. Если сыр подрумянится раньше, накройте фольгой.
Советы
- Используйте моцареллу для более тягучей корочки.
- Замените майонез сметаной или домашним соусом.
- Добавьте паприку или прованские травы для аромата.
