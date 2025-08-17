Секрет идеального ужина: как курица и баклажаны превращаются в шедевр

Что может быть лучше ужина, который готовится почти сам? Курица с баклажанами и помидорами в духовке — это нежная запеканка с насыщенным вкусом, где сочные овощи дополняют мясо, а сырная корочка добавляет пикантности.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте баклажаны вдоль пластинами толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите. Обжарьте на сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистости. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками или слегка отбейте. Помидоры — кружочками (лучше брать плотные, чтобы не раскисли).

Выложите в форму первый слой баклажанов. Сверху распределите курицу, посолите и поперчите. Накройте вторым слоем баклажанов, затем помидорами. Добавьте рубленую зелень и чеснок. Смажьте майонезом и посыпьте тёртым сыром. Готовьте при 180°C 35-40 минут. Если сыр подрумянится раньше, накройте фольгой.

