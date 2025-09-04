Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:24

Хрустящие и сочные крылья одновременно: как добиться невозможного в духовке

Шеф-повар поделился способом приготовления куриных крылышек в духовке с чесноком

Представьте: нежные куриные крылышки, которые тают во рту, с хрустящей корочкой снаружи и ароматом чеснока и пряностей внутри. А если залить их сладковато-томатным соусом? Это не просто еда — это праздник вкуса! Сегодня я расскажу, как запечь такие крылышки в духовке просто и вкусно. Поехали!

Ингредиенты

  • Куриные крылышки — 700 г
  • Кукурузный крахмал (или картофельный, или мука) — 2,5 ст. л.
  • Смесь молотых перцев — 0,5 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Острый перец (чили, по вкусу) — по желанию
  • Кетчуп (томатный без добавок, хорошего качества) — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Пошаговое приготовление

Приготовление

Возьмите охлаждённые крылышки (если замороженные, разморозьте их правильно — подробности в отдельной статье по ссылке в конце). Промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте каждое на три части по суставу. Так удобнее и вкуснее.

В миске смешайте крахмал, паприку, соль, смесь перцев и чили. Засыпьте этой смесью крылья в пакете или миске, потрясите, чтобы равномерно покрыть.

Смажьте форму маслом, выложите крылья в один слой и отправьте в духовку на 180 градусов примерно на 30 минут. Время зависит от вашей духовки, советы по этому поводу тоже в отдельной статье.

Пока крылья пекутся, приготовьте соус: в миске соедините кетчуп, мёд, масло, сок лимона и чеснок через пресс. Перемешайте до однородности. Он сладковатый, томатный, с едва уловимой пряностью чеснока. Пробуйте!

Через 30 минут достаньте крылья, переверните и верните в духовку на 5-7 минут для равномерного румянца. Готовые крылышки переложите в миску, залейте соусом и перемешайте.

Ешьте горячими — с овощами, гарниром или просто так. Обязательно съедятся мгновенно.

