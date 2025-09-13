Курица с картошкой в духовке: аромат, который возвращает детство с каждым кусочком

Представьте: золотистая корочка на сочных кусочках курицы, а рядом — мягкая, ароматная картошка. Это блюдо — настоящий хит для тех, кто любит простоту и вкус. Готовится быстро, в духовке, без постоянного надзора.

Ингредиенты

Курица (любые части): 800 г

Картофель: 1 кг

Растительное масло: 100 г

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу

Острый молотый перец: по вкусу

Сухой измельченный чеснок: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите клубни среднего размера, очистите, промойте и нарежьте ломтиками. Снова промойте, чтобы убрать лишний крахмал, и обсушите на бумажном полотенце. Сложите ломтики в миску, полейте маслом, посыпьте солью, перцем, чесноком и специями. Перемешайте тщательно и выложите на смазанный маслом противень.

Промойте кусочки и хорошо обсушите полотенцем. Используйте остатки масляной смеси от картофеля, чтобы равномерно покрыть кусочки. Выложите курицу на противень с картофелем, распределите равномерно. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40-50 минут.

Достаньте из духовки, разложите по тарелкам и посыпьте зеленью. Наслаждайтесь!

Советы