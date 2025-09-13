Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные наггетсы без панировки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:19

Курица с картошкой в духовке: аромат, который возвращает детство с каждым кусочком

Курица с картошкой в духовке сохраняет питательные вещества и насыщенный вкус

Представьте: золотистая корочка на сочных кусочках курицы, а рядом — мягкая, ароматная картошка. Это блюдо — настоящий хит для тех, кто любит простоту и вкус. Готовится быстро, в духовке, без постоянного надзора.

Ингредиенты

  • Курица (любые части): 800 г
  • Картофель: 1 кг
  • Растительное масло: 100 г
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу
  • Острый молотый перец: по вкусу
  • Сухой измельченный чеснок: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите клубни среднего размера, очистите, промойте и нарежьте ломтиками. Снова промойте, чтобы убрать лишний крахмал, и обсушите на бумажном полотенце. Сложите ломтики в миску, полейте маслом, посыпьте солью, перцем, чесноком и специями. Перемешайте тщательно и выложите на смазанный маслом противень.

Промойте кусочки и хорошо обсушите полотенцем. Используйте остатки масляной смеси от картофеля, чтобы равномерно покрыть кусочки. Выложите курицу на противень с картофелем, распределите равномерно. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40-50 минут.

Достаньте из духовки, разложите по тарелкам и посыпьте зеленью. Наслаждайтесь!

Советы

  • Выбирайте картофель одного размера для равномерного приготовления.
  • Не забывайте обсушить продукты — так корочка получится хрустящей.
  • Экспериментируйте со специями, чтобы адаптировать под свой вкус.

