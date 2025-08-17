Сочные наггетсы без вреда: готовлю в духовке всего 20 минут — пальчики оближешь
Классические наггетсы обычно жарят во фритюре, но это не самый полезный способ приготовления. В духовке они получаются не менее вкусными — с хрустящей корочкой, но с меньшим количеством жира. Такой вариант можно смело готовить и детям, и тем, кто следит за питанием.
Ингредиенты
-
3–4 куриных филе;
-
соль по вкусу;
-
паприка, сушёный чеснок (или любые любимые специи);
-
2 яйца;
-
мука;
-
панировочные сухари.
Приготовление
-
Куриное филе нарежьте небольшими полосками.
-
Замаринуйте в соли и специях.
-
Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и в панировочные сухари.
-
Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
-
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 17–20 минут. Важно не передержать, чтобы мясо осталось сочным.
-
Подавайте с любимым соусом — сырным, чесночным или томатным.
Советы
-
Для более насыщенного вкуса можно добавить в панировку тёртый пармезан.
-
Если хотите золотистую корочку, слегка сбрызните наггетсы растительным маслом перед запеканием.
-
Для пикантности к сухарям можно подмешать молотый перец чили или карри.
