Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:15

Сочные наггетсы без вреда: готовлю в духовке всего 20 минут — пальчики оближешь

Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра

Классические наггетсы обычно жарят во фритюре, но это не самый полезный способ приготовления. В духовке они получаются не менее вкусными — с хрустящей корочкой, но с меньшим количеством жира. Такой вариант можно смело готовить и детям, и тем, кто следит за питанием.

Ингредиенты

  • 3–4 куриных филе;

  • соль по вкусу;

  • паприка, сушёный чеснок (или любые любимые специи);

  • 2 яйца;

  • мука;

  • панировочные сухари.

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими полосками.

  2. Замаринуйте в соли и специях.

  3. Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо и в панировочные сухари.

  4. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

  5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 17–20 минут. Важно не передержать, чтобы мясо осталось сочным.

  6. Подавайте с любимым соусом — сырным, чесночным или томатным.

Советы

  1. Для более насыщенного вкуса можно добавить в панировку тёртый пармезан.

  2. Если хотите золотистую корочку, слегка сбрызните наггетсы растительным маслом перед запеканием.

  3. Для пикантности к сухарям можно подмешать молотый перец чили или карри.

Приготовление баварского яблочного торта: основные этапы и необходимые продукты сегодня в 13:15

Десерт, который покоряет сердца: как удивить гостей без лишних усилий

Нежный песочный корж, сливочный крем и хрустящие яблоки с миндалём — баварский торт-пирог станет звездой вашего стола! Простой рецепт с потрясающим результатом.

Читать полностью » Как приготовить запеканку из картофеля и свинины в духовке — пошаговая инструкция сегодня в 12:50

Вкус детства: как запеканка с картофелем возвращает в родной дом

Ароматная мясная запеканка с картофелем и сыром — блюдо, которое покорит всех! Минимум усилий, максимум вкуса. Готовится легко, а съедается мгновенно.

Читать полностью » Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком сегодня в 12:11

Лук и лимон вместо кетчупа: неожиданный способ сделать мясо мягким

Хотите сочный шашлык без лишних хлопот? Простой маринад из лука и лимона сделает свинину нежной и ароматной. Секрет — в правильном мариновании и жарке!

Читать полностью » Как приготовить рулет из индейки: пошаговый рецепт сегодня в 11:23

Как рулет из индейки может изменить ваше представление о диетической пище

Нежнейший рулет из индейки с грибами — просто, полезно и вкусно! Узнай, как приготовить сочное диетическое блюдо всего за полтора часа.

Читать полностью » Готовьте говядину с овощами: простой рецепт для семейного ужина сегодня в 11:01

Тепло домашнего очага: говядина с овощами — идеальный рецепт для уютного вечера

Сочная говядина с овощами в казане — простое и сытное блюдо, которое покорит всю семью. Ароматные специи, нежное мясо и минимум усилий!

Читать полностью » Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера сегодня в 10:55

Нежное внутри, с трещинками снаружи: печенье, которое выглядит как произведение искусства

Ароматное шоколадное печенье с эффектными трещинками — просто и вкусно! Узнай, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса всего за несколько шагов.

Читать полностью » Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет сегодня в 10:17

От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов

Хотите удивить гостей? Рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — сочные, пикантные и готовятся всего за 50 минут. Идеальная закуска для любого праздника!

Читать полностью » Как приготовить курицу со шпинатом и сливками по ресторанному рецепту сегодня в 9:49

Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес

Хотите приготовить блюдо, достойное ресторана? Нежная курица в сливочном соусе с шпинатом — просто, вкусно и изысканно. Узнайте секрет идеального сочетания ингредиентов!

Читать полностью »

