Картошка и курица в рукаве: почему простое сочетание — настоящий гастрономический парадокс

Представьте: нежные куриные ножки, которые тают во рту, и картофель, пропитанный их соками. Это не просто ужин — это настоящее домашнее волшебство! Сегодня я расскажу, как приготовить это блюдо просто и вкусно, чтобы оно стало вашим любимым повседневным рецептом. Можно добавить грибы, кабачки или любые овощи по вкусу — экспериментируйте!

Ингредиенты

Куриные ножки: 4 шт.

Картофель: 4 шт.

Помидоры черри: 100 г

Растительное масло: 30 г

Соль: по вкусу

Перец черный молотый: по вкусу

Паприка: по вкусу

Базилик сушеный: по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Картофель очистите и промойте. Курицу и овощи тоже подготовьте — пропорции можно скорректировать под свой вкус, как и специи. Промойте ножки, обсушите и натрите солью, перцем и паприкой. Хорошо вотрите специи руками. Если есть время, дайте мясу постоять 30 минут для лучшего вкуса.

Нарежьте его крупными кусками, положите в миску, полейте маслом и посыпьте солью со специями. Добавьте чеснок для аромата, если хотите. Перемешайте, чтобы всё равномерно покрылось. Выложите картофель в рукав для запекания, сверху разместите куриные ножки.

Разрежьте черри пополам и добавьте. Можно использовать обычные помидоры — нарежьте их кубиками или дольками. Завяжите рукав с двух сторон, проткните верх зубочисткой для выхода пара. Положите в форму (лучше металлическую) и отправьте в духовку, разогретую до 190°C, на 50-60 минут. Время зависит от вашей духовки — следите внимательно.

За 10-15 минут до конца разрежьте рукав, чтобы блюдо подрумянилось. Готово! Подавайте горячим и наслаждайтесь.