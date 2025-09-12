Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриные ножки
Куриные ножки
© commons.wikimedia.org by DougsTech is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:38

Картошка и курица в рукаве: почему простое сочетание — настоящий гастрономический парадокс

Шеф-повар поделился способом приготовления куриных ножек с картошкой в рукаве

Представьте: нежные куриные ножки, которые тают во рту, и картофель, пропитанный их соками. Это не просто ужин — это настоящее домашнее волшебство! Сегодня я расскажу, как приготовить это блюдо просто и вкусно, чтобы оно стало вашим любимым повседневным рецептом. Можно добавить грибы, кабачки или любые овощи по вкусу — экспериментируйте!

Ингредиенты

  • Куриные ножки: 4 шт.
  • Картофель: 4 шт.
  • Помидоры черри: 100 г
  • Растительное масло: 30 г
  • Соль: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Паприка: по вкусу
  • Базилик сушеный: по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Картофель очистите и промойте. Курицу и овощи тоже подготовьте — пропорции можно скорректировать под свой вкус, как и специи. Промойте ножки, обсушите и натрите солью, перцем и паприкой. Хорошо вотрите специи руками. Если есть время, дайте мясу постоять 30 минут для лучшего вкуса.

Нарежьте его крупными кусками, положите в миску, полейте маслом и посыпьте солью со специями. Добавьте чеснок для аромата, если хотите. Перемешайте, чтобы всё равномерно покрылось. Выложите картофель в рукав для запекания, сверху разместите куриные ножки.

Разрежьте черри пополам и добавьте. Можно использовать обычные помидоры — нарежьте их кубиками или дольками. Завяжите рукав с двух сторон, проткните верх зубочисткой для выхода пара. Положите в форму (лучше металлическую) и отправьте в духовку, разогретую до 190°C, на 50-60 минут. Время зависит от вашей духовки — следите внимательно.

За 10-15 минут до конца разрежьте рукав, чтобы блюдо подрумянилось. Готово! Подавайте горячим и наслаждайтесь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками сегодня в 9:39

Трещинки на печенье: когда красный цвет и нежность переворачивают представление о выпечке

Узнайте, как приготовить нежное и яркое печенье "Красный бархат" с трещинками — идеальное угощение для любого праздника с насыщенным вкусом и эффектным видом.

Читать полностью » Шеф-повара добавляют креветки в салат с красной рыбой для праздник сегодня в 9:13

Быстрый салат с креветками и красной рыбой: меньше 60 минут на шедевр

Этот яркий салат с красной рыбой и креветками покорит гостей! Нарядный, вкусный и быстрый рецепт для праздника. Слои свежести и майонеза — попробуйте!

Читать полностью » Слоеные пирожки готовятся с использованием слоеного теста и мясного фарша сегодня в 8:36

Слоеные пирожки: фарш как секрет, которым пользуются все, кроме вас

Ароматные слоеные пирожки с фаршем — быстрый рецепт для всей семьи. Готовьте просто, наслаждайтесь вкусом и удобством!

Читать полностью » Кулинары готовят творожный чизкейк из сметаны и творога в духовке для воздушной текстуры сегодня в 8:18

Творожный чизкейк без маскарпоне: тайный ингредиент, который перевернёт ваши десерты

Узнайте, как приготовить воздушный творожный чизкейк из сметаны и творога без маскарпоне. Простой рецепт с пошаговыми советами для идеальной текстуры и вкуса!

Читать полностью » Картофель на пару требует минимальных ингредиентов, согласно кулинарным правилам сегодня в 7:29

Картофель на пару: парадокс, когда лень рождает шедевр здоровья

Узнайте, как быстро и просто приготовить полезный картофель на пару.

Читать полностью » По кулинарному рецепту баранья лопатка запекается в духовке сегодня в 7:12

Жирное мясо, которое становится диетическим: тайна бараньей лопатки в духовке

Узнайте, как приготовить сочную и нежную баранью лопатку в духовке — простой рецепт с чесноком и розмарином, который станет украшением любого праздничного стола.

Читать полностью » Казан кебаб из курицы на костре сохраняет нежную текстуру мяса сегодня в 6:56

Курица в огне: шокирующая правда о походном кебабе

Представьте аромат казан кебаба из курицы на костре — простой рецепт для природы. Попробуйте эту вкуснятину в походе!

Читать полностью » Шоколадный торт на кефире сохраняет шоколадный вкус сегодня в 6:22

От скромного кефира к праздничному шторму: шоколадный торт, который взрывает вкусовые границы

Представьте торт, который тает во рту и исчезает с праздничного стола! Рецепт шоколадного торта на кефире с влажными коржами и кремом. Идеален для гостей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни
Спорт и фитнес

Фигуристка Евгения Медведева покинула поле после ушиба на благотворительном матче
Дом

Как смарт-чайники отличаются от обычных моделей на кухне
Еда

Традиционный салат с осьминогами и картофелем готовится из свежих ингредиентов
Питомцы

Чижи адаптируются к домашним условиям, по данным орнитологов
Питомцы

Аквариумные растения нуждаются в 8-часовом освещении ежедневно
Садоводство

Почва в теплице: как заменить верхний слой и чем обработать против вредителей
Авто и мото

В Калуге началось производство семейного кроссовера Tenet T8
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet