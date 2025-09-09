Куриное филе и овощи: что произойдёт, если пропустить этот рецепт в духовке
Представьте: нежное куриное филе, которое тает во рту, дополненное яркими овощами и ароматом трав. А что если я скажу, что это блюдо не только вкусно, но и полезно? Давайте разберёмся, как приготовить его дома, чтобы каждый кусочек радовал!
Почему куриное филе с овощами — идеальный выбор?
Куриное филе — это самая диетическая часть птицы, с минимумом жиров. Но иногда оно получается суховатым. Решение? Добавить сочные овощи! Они сделают мясо более нежным и добавят новые вкусовые оттенки. Это простой способ сделать ужин здоровым и аппетитным.
Ингредиенты
- Куриное филе: 400 г (2 средних филе)
- Помидоры: 1 шт. (средний, около 130 г)
- Болгарский перец: 1 шт. (средний, около 150 г)
- Соль: по вкусу
- Прованские травы: 1 ч. л.
- Твёрдый сыр: 100 г
- Сметана: 3 ст. л.
- Растительное масло: 1 ч. л.
- Укроп: 3 веточки (около 7 г)
Пошаговое приготовление
Разморозьте филе в холодильнике, чтобы оно потеряло меньше сока. Выберите сыр и сметану по вкусу — можно заменить сметану майонезом. Промойте филе, обсушите и разрежьте каждое на 2 части. Отбейте молоточком с двух сторон для мягкости.
Посолите филе, добавьте травы или специи. Накройте и оставьте на 20 минут, чтобы пропиталось. Промойте и обсушите овощи. Перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Помидор тоже нарежьте мелко. Укроп порубите (или замените петрушкой).
Натрите сыр на тёрке. В миске смешайте овощи, зелень, ¾ сыра, сметану и соль (если нужно). Перемешайте. Смажьте форму маслом. Выложите филе плотно друг к другу. На каждый кусок — овощная масса, слегка прижмите.
Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке при 180°C 25-30 минут до румяной корочки. Время может варьироваться в зависимости от духовки. Наслаждайтесь горячим с гарниром из круп, картофеля или макарон.
