куриная грудка
куриная грудка
© freepik
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:10

Куриное филе и овощи: что произойдёт, если пропустить этот рецепт в духовке

Запекание куриного филе с овощами сохраняет питательные вещества блюда

Представьте: нежное куриное филе, которое тает во рту, дополненное яркими овощами и ароматом трав. А что если я скажу, что это блюдо не только вкусно, но и полезно? Давайте разберёмся, как приготовить его дома, чтобы каждый кусочек радовал!

Почему куриное филе с овощами — идеальный выбор?

Куриное филе — это самая диетическая часть птицы, с минимумом жиров. Но иногда оно получается суховатым. Решение? Добавить сочные овощи! Они сделают мясо более нежным и добавят новые вкусовые оттенки. Это простой способ сделать ужин здоровым и аппетитным.

Ингредиенты

  • Куриное филе: 400 г (2 средних филе)
  • Помидоры: 1 шт. (средний, около 130 г)
  • Болгарский перец: 1 шт. (средний, около 150 г)
  • Соль: по вкусу
  • Прованские травы: 1 ч. л.
  • Твёрдый сыр: 100 г
  • Сметана: 3 ст. л.
  • Растительное масло: 1 ч. л.
  • Укроп: 3 веточки (около 7 г)

Пошаговое приготовление

Разморозьте филе в холодильнике, чтобы оно потеряло меньше сока. Выберите сыр и сметану по вкусу — можно заменить сметану майонезом. Промойте филе, обсушите и разрежьте каждое на 2 части. Отбейте молоточком с двух сторон для мягкости.

Посолите филе, добавьте травы или специи. Накройте и оставьте на 20 минут, чтобы пропиталось. Промойте и обсушите овощи. Перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Помидор тоже нарежьте мелко. Укроп порубите (или замените петрушкой).

Натрите сыр на тёрке. В миске смешайте овощи, зелень, ¾ сыра, сметану и соль (если нужно). Перемешайте. Смажьте форму маслом. Выложите филе плотно друг к другу. На каждый кусок — овощная масса, слегка прижмите.

Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке при 180°C 25-30 минут до румяной корочки. Время может варьироваться в зависимости от духовки. Наслаждайтесь горячим с гарниром из круп, картофеля или макарон.

