Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лазанья
Лазанья
© commons.wikimedia.org by FloGalsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:19

Запеканка, которую примет даже самый привередливый гурман

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров

Что может быть лучше, чем ароматная, сочная запеканка, которая объединяет в себе и мясо, и овощи, и сыр? Это блюдо — настоящая симфония вкуса, где нежная курица, бархатные баклажаны и сочные помидоры создают идеальный гастрономический дуэт. Оно не только покоряет своим вкусом, но и радует глаз, а готовится на удивление просто. Это тот самый случай, когда из минимального набора продуктов рождается кулинарный шедевр, способный украсить как будничный ужин, так и небольшой праздничный стол.

Готовить мы будем слоеную запеканку, где каждый ингредиент играет свою важную роль. Для достижения совершенства важно выбрать правильные продукты. Баклажаны берите крупные и упругие — они будут основой нашего "пирога". Помидоры лучше выбрать плотные, чтобы они не превратились в пюре при запекании, а сыр — такой, который хорошо плавится и тянется.

Что нам понадобится

  • Куриное филе — 500 г (можно заменить мякотью бедра)
  • Баклажаны — 2 крупных шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
  • Свежая петрушка — небольшой пучок (10 г)
  • Масло растительное — для жарки и смазывания формы
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

Баклажаны тщательно моем и нарезаем вдоль пластинами толщиной около сантиметра. Не пренебрегайте следующим шагом: присыпьте их солью и оставьте на 20-30 минут. Это уберет характерную горечь и сделает их структуру более плотной. После этого обязательно промойте ломтики под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Лишняя влага заставит масло на сковороде сильно разбрызгиваться.

Обжаривание

Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем подготовленные пластинки баклажана с двух сторон до румяного золотистого оттенка. На это уйдет примерно 2-3 минуты на каждую сторону. Если у вас есть сковорода-гриль, используйте ее — она подарит баклажанам аппетитные полосочки.

Нарезка остальных ингредиентов

Куриное филе промываем, обсушиваем и нарезаем тонкими пластинками или небольшими кусочками. Если мясо слишком толстое, можно слегка отбить его. Помидоры нарезаем кружочками средней толщины. Сыр натираем на крупной терке. Зелень и чеснок мелко рубим.

Сборка запеканки

Берем жаропрочную форму (керамическую, стеклянную или металлическую) и слегка смазываем ее маслом. Выкладываем первый слой: половину обжаренных баклажанов, полностью покрывая дно.

На баклажаны равномерно распределяем нарезанную курицу. Не забываем посолить и поперчить ее по своему вкусу.

Следующим слоем идут оставшиеся баклажаны. На них аккуратно раскладываем кружочки помидоров, которые также можно слегка присолить.

Финальные штрихи

Посыпаем будущую запеканку измельченным чесноком и зеленью. Теперь берем майонез. Чтобы распределить его равномерно и аккуратно, можно воспользоваться кондитерским мешком или просто сделать небольшой надрез в уголке обычного полиэтиленового пакета. Сверху щедро засыпаем все тертым сыром, который создаст румяную, хрустящую корочку.

Запекание

Разогреваем духовку до 180 °C. Ставим в нее форму на 35-40 минут. Если сыр начнет подгорать, а курица еще не готова, просто накройте форму сверху листом фольги. Готовность блюда можно проверить, проткнув мясо ножом — должен выделяться прозрачный сок.

Совет: всегда добавляйте специи, ориентируясь на свой вкус! Степень солености, остроты и аромата — дело сугубо индивидуальное.

С чем подавать это великолепие

Эта запеканка настолько самодостаточна, что может подаваться абсолютно самостоятельно. Но если вы хотите создать полноценный обед, вот несколько удачных идей для гарнира:

  1. Свежие овощи: легкий салат из огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом, или просто нарезанные свежие овощи.
  2. Картофельное пюре: классика, которая никогда не подводит. Нежное пюре идеально дополнит вкус запеканки.
  3. Крупы: рис, булгур или гречка отлично впитывают соус и делают блюдо еще более сытным.
  4. Просто зелень: пучок свежего рукколы или шпината добавит яркости и легкой перчинки.

Интересный факт: баклажан, который мы часто называем овощем, с точки зрения ботаники является ягодой. А его исторической родиной считаются Индия и Южная Азия, где его начали культивировать более 1500 лет назад.

Другой факт: привычка солить баклажаны перед готовкой имеет под собой научное основание. Соль вытягивает сок вместе с веществом соланин, который и придает сырым баклажанам легкую горечь. Хотя в современных сортах его содержание минимально, эта процедура помогает сделать мякоть более плотной и упругой, чтобы она меньше впитывала масло при жарке.

Приятного аппетита! Это блюдо гарантированно соберет восторженные отзывы ваших близких.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как запекать стейки зубатки в духовке 30 минут при 200 градусах сегодня в 11:06

Не запекайте рыбу без этого трюка: простой прием, который спасает даже самую бюджетную зубатку от сухости

Откройте секрет идеального ужина: сочная зубатка в духовке с хрустящей корочкой. Простой рецепт с маринадом, который превратит рыбу в праздничное блюдо.

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром сегодня в 11:01

Блюдо, которое в СССР готовили на праздники, а сейчас оно покоряет TikTok

Сочный куриный рулет с сырной начинкой — идеальная закуска для любого случая. Узнайте секрет его приготовления, чтобы мясо оставалось нежным, а начинка не вытекала.

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое в домашних условиях сегодня в 10:10

Ваши дети требуют добавки, а гости не верят, что это домашнее: секрет пломбира без заморочек

Правда ли, что для идеального домашнего мороженого нужно часами стоять у морозилки? Разрушаем мифы и делимся простым рецептом пломбира, который не расслаивается даже без постоянного помешивания.

Читать полностью » Как приготовить торт из 12 коржей с йогуртовым кремом сегодня в 10:05

Невеста на столе: торт, перед которым не устоит даже самый привередливый гость

Секрет идеального праздничного торта. Узнайте, как испечь нежный йогуртовый торт "Невеста" с цветами из мастики, который покорит всех гостей.

Читать полностью » Как приготовить Говядину Веллингтон сегодня в 9:19

Не просто мясо в тесте: какой секрет скрывает настоящий Веллингтон

Хотите произвести фурур на празднике? Говядина Веллингтон — то, что нужно. Наш гид раскроет все секреты приготовления легендарного блюда, от выбора мяса до идеальной корочки.

Читать полностью » Как приготовить куриные голени с рисом в духовке сегодня в 9:05

Ножки тают во рту, а рис впитывает весь сок: гастрономический триллер в вашей духовке

Раскрываем секрет идеального ужина: сочные куриные голени с рисом, запеченные в духовке. Простой рецепт с маринадом из лайма и соевого соуса для незабываемого вкуса.

Читать полностью » Как приготовить холодец из индейки без желатина сегодня в 8:18

Холодец, который не стыдно поставить на праздничный стол: рецепт без запаха и лишнего жира

Откройте лёгкий вариант любимой закуски — холодец из индейки. Идеально желируется без желатина, поражает нежным вкусом и станет звездой любого стола.

Читать полностью » Как приготовить минтай под сыром в духовке сегодня в 8:12

Ужин на скорую руку, от которого все ахнут: парадокс простого минтая

Нежнейший минтай под хрустящей сырной корочкой в сливочном соусе. Простой пошаговый рецепт из доступных ингредиентов, который станет хитом вашего ужина. Семья будет в восторге!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Наука и технологии

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии
Авто и мото

В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре
Красота и здоровье

Скрытая угроза: врач Беликов назвал неочевидные причины одышки, которые нельзя игнорировать
Еда

Как приготовить перец, фаршированный грибами и капустой
Питомцы

Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек
Садоводство

Выбор места для кедра: учтите размеры участка для роста дерева до 44 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru