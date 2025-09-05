Куриные голени в духовке: когда простота овощей скрывает драматизм вкуса
Представьте: нежные куриные голени, пропитанные ароматом специй, запекаются вместе с яркими овощами. Это не просто еда — это настоящий праздник вкуса, который легко приготовить дома!
Ингредиенты
- Куриные голени: 4 шт. (можно заменить другими частями курицы)
- Сметана (15-20% жирности): 75 г
- Морковь: 130 г
- Репчатый лук: 60 г
- Болгарский перец: 250 г
- Помидоры черри: 75 г (или обычные помидоры)
- Соль: по вкусу
- Черный молотый перец: по вкусу
- Базилик: 1 ч. л.
- Паприка: 1 ч. л.
- Оливковое масло: 1 ст. л.
- Сливочное масло: 15 г
Пошаговое приготовление
Овощи можно варьировать: добавьте картофель, горошек, баклажаны или кабачок. Оливковое масло замените любым растительным без запаха. Помидоры черри — на обычные.
В сметану добавьте паприку, половину базилика, перец и соль. Перемешайте — приправы берите по вкусу. Натрите куриные голени этой смесью и оставьте мариноваться на час.
Очистите и нарежьте морковь кружочками. Лук помойте, нарежьте полукольцами (красный или белый — на ваш вкус). Болгарский перец очистите от семян, нарежьте кубиками.
Сложите овощи в миску, добавьте оставшийся базилик, оливковое масло, соль и перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите маринованные голени в форму для запекания.
Распределите овощи вокруг курицы. Помидоры помойте и добавьте к овощам (или нарежьте обычные ломтиками). Сверху положите кусочки сливочного масла. Накройте форму фольгой и запекайте 1 час 15 минут при 180°C. Учитывайте особенности вашей духовки и материала формы. (Подробности — в статье по ссылке.)
Проверьте готовность: проткните голень — сок должен быть светлым, мясо мягким. Если розовый — допеките. За 10 минут снимите фольгу для румяности. Подавайте с любым гарниром.
