Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курица в панировке
Курица в панировке
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:10

Куриные голени в духовке: когда простота овощей скрывает драматизм вкуса

Приготовление куриных голеней с овощами в духовке сохраняет витамины и насыщенный вкус

Представьте: нежные куриные голени, пропитанные ароматом специй, запекаются вместе с яркими овощами. Это не просто еда — это настоящий праздник вкуса, который легко приготовить дома!

Ингредиенты

  • Куриные голени: 4 шт. (можно заменить другими частями курицы)
  • Сметана (15-20% жирности): 75 г
  • Морковь: 130 г
  • Репчатый лук: 60 г
  • Болгарский перец: 250 г
  • Помидоры черри: 75 г (или обычные помидоры)
  • Соль: по вкусу
  • Черный молотый перец: по вкусу
  • Базилик: 1 ч. л.
  • Паприка: 1 ч. л.
  • Оливковое масло: 1 ст. л.
  • Сливочное масло: 15 г

Пошаговое приготовление

Овощи можно варьировать: добавьте картофель, горошек, баклажаны или кабачок. Оливковое масло замените любым растительным без запаха. Помидоры черри — на обычные.

В сметану добавьте паприку, половину базилика, перец и соль. Перемешайте — приправы берите по вкусу. Натрите куриные голени этой смесью и оставьте мариноваться на час.

Очистите и нарежьте морковь кружочками. Лук помойте, нарежьте полукольцами (красный или белый — на ваш вкус). Болгарский перец очистите от семян, нарежьте кубиками.

Сложите овощи в миску, добавьте оставшийся базилик, оливковое масло, соль и перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите маринованные голени в форму для запекания.

Распределите овощи вокруг курицы. Помидоры помойте и добавьте к овощам (или нарежьте обычные ломтиками). Сверху положите кусочки сливочного масла. Накройте форму фольгой и запекайте 1 час 15 минут при 180°C. Учитывайте особенности вашей духовки и материала формы. (Подробности — в статье по ссылке.)

Проверьте готовность: проткните голень — сок должен быть светлым, мясо мягким. Если розовый — допеките. За 10 минут снимите фольгу для румяности. Подавайте с любым гарниром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании сегодня в 9:13

Пицца без колбасы — почему именно она становится новой классикой на кухне

Хотите ли вы узнать, как превратить простые ингредиенты в ароматную пиццу без колбасы? Этот рецепт с курицей и грибами обещает сытный вкус и яркие краски. Кулинария, пицца, рецепт.

Читать полностью » Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком сегодня в 8:59

Салат из морепродуктов, который не кажется морским — неожиданный вкус и текстура

Откройте для себя рецепт салата с кальмарами и грибами — сочетание нежности морепродуктов и аромата грибов в одном блюде. Узнайте секреты правильного приготовления и подачи!

Читать полностью » Ингредиенты салата с грибами и курицей включают корейскую морковь и свежие овощи сегодня в 8:14

Салат из консервированных грибов — просто, но удивительно вкусно и сочно

Хрустящий салат с грибами и курицей: простой рецепт на 30 минут, полный вкуса и полезных ингредиентов. Идея для семейного стола без лишних хлопот.

Читать полностью » Итальянские повара описали способ приготовления брускетты с сыром и помидорами за 35 минут сегодня в 7:56

Итальянская еда: угроза скуки на столе — или спасение в одном рецепте

Хрустящий хлеб с сыром и помидорами — мечта гурмана. Узнайте простой рецепт итальянской брускетты, которая завоюет сердца за 35 минут!

Читать полностью » Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным сегодня в 7:10

Буря эмоций на тарелке: торт из творога и печенья, готовый за миг, но запоминающийся навсегда

Захватывающий рецепт торта-домика из печенья и творога без выпечки! Простой, красивый десерт для праздника или будней с творогом и шоколадом.

Читать полностью » Рецепт лёгкого салата с авокадо и курицей требует 25 минут приготовления сегодня в 6:53

Как приготовить салат с авокадо и курицей за 25 минут и получить максимум пользы

Лёгкий и питательный салат с авокадо и курицей — идеальный вариант для тех, кто ценит вкус и пользу. Узнайте, как быстро приготовить блюдо, которое зарядит энергией и порадует вкусом!

Читать полностью » Ресторанная ассоциация раскрыла технологию подачи брускетты с лососем и базиликом сегодня в 6:07

Брускетта с лососем: как хрустящий хлеб скрывает гастрономический заговор

Откройте для себя простой рецепт брускетты с лососем — хрустящий хлеб, нежный сыр и сочная рыба создают идеальную закуску или завтрак. Узнайте, как приготовить это итальянское блюдо дома!

Читать полностью » Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут сегодня в 5:51

Рулет, который не черствеет: лайфхак, делающий вашу выпечку вечной

Узнайте, как приготовить мягкий и ароматный сдобный рулет с вишней — простой рецепт для уютного чаепития, который не оставит равнодушным никого.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит
Авто и мото

Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed
ДФО

Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока
ЮФО

Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов
Авто и мото

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году
Туризм

Золотая осень в центральной России, Сибири и на Кавказе: лучшие маршруты
Еда

Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами
Садоводство

В Курской области для хранения моркови и свёклы применяют песок, глину и хвойные опилки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet