Курица в панировке
Курица в панировке
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Как приготовить куриные голени с рисом в духовке — пошаговый рецепт

Идеальное блюдо для ужина, которое удивит даже гурманов. Нежные куриные голени, пропитанные цитрусово-соевым маринадом, и ароматный рис — сочетание, от которого невозможно отказаться!

Ингредиенты

  • Куриные ножки — 600 г
  • Рис — 250 г
  • Лайм — 1 шт. (или 1/2 лимона)
  • Соевый соус — 5 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Специи для курицы — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте голени и обсушите. Выжмите сок лайма, смешайте его с соевым соусом, маслом, специями и перцем. Замаринуйте ножки на 2 часа (лучше на ночь). Тщательно промойте крупу до прозрачной воды. Можно предварительно отварить до полуготовности или запекать сырым — он пропитается соком курицы и останется рассыпчатым.

Смажьте форму маслом, выложите рис и залейте водой (она должна его покрывать). Сверху разместите голени, полейте остатками маринада. По желанию добавьте дольки лайма для аромата. Накройте фольгой и готовьте 40 минут при 180°C. Снимите фольгу, проверьте рис. Если нужно, долейте 50 мл воды и запекайте ещё 20-25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — и наслаждайтесь!

Советы

  • Форма для запекания должна быть глубокой: рис сильно увеличивается в объёме.
  • Лайм можно заменить лимоном, но его понадобится меньше.
  • Специи выбирайте на свой вкус: подойдёт смесь для курицы или окорочков.

