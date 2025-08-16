Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Идеальное блюдо для ужина, которое удивит даже гурманов. Нежные куриные голени, пропитанные цитрусово-соевым маринадом, и ароматный рис — сочетание, от которого невозможно отказаться!

Ингредиенты

Куриные ножки — 600 г

Рис — 250 г

Лайм — 1 шт. (или 1/2 лимона)

Соевый соус — 5 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Специи для курицы — 1 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте голени и обсушите. Выжмите сок лайма, смешайте его с соевым соусом, маслом, специями и перцем. Замаринуйте ножки на 2 часа (лучше на ночь). Тщательно промойте крупу до прозрачной воды. Можно предварительно отварить до полуготовности или запекать сырым — он пропитается соком курицы и останется рассыпчатым.

Смажьте форму маслом, выложите рис и залейте водой (она должна его покрывать). Сверху разместите голени, полейте остатками маринада. По желанию добавьте дольки лайма для аромата. Накройте фольгой и готовьте 40 минут при 180°C. Снимите фольгу, проверьте рис. Если нужно, долейте 50 мл воды и запекайте ещё 20-25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — и наслаждайтесь!

Советы