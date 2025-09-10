Хрустящий сыр и тающая курица: сочетание, от которого невозможно оторваться
Представьте: ароматная корочка сыра тает на глазах, а под ней прячется сочная курица с грибами. Это блюдо не просто ужин — оно способно украсить любой праздник! Сегодня расскажу, как приготовить куриные ножки с грибами в духовке просто и вкусно.
Ингредиенты
- Куриные ножки — 6 шт.
- Шампиньоны — 150 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Сметана — 4 ст. л.
- Сливки — 100 мл (я беру 20%, они идеальны для соусов)
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Паприка — по вкусу
- Сухие специи — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Грибы можно взять любые — рецепт подойдёт и для других частей курицы, не только ножек. Специи выбирайте по вкусу, например, приправу для курицы или карри. Вымойте и обсушите куриные ножки, сложите в посуду. Посыпьте солью, перцем и специями, перемешайте. Можно дать постоять, чтобы пропитались, или сразу готовить.
Уложите ножки в форму для запекания. Очистите грибы от грязи (не мойте, чтобы не впитывали воду). Порежьте на кусочки. Добавьте грибы к курице в форме. Смешайте сметану со сливками до однородности. Можно добавить чеснок или зелень.
Залейте соусом курицу и грибы, распределите ложкой. Разогрейте духовку до 200°C и запекайте 30-40 минут. Натрите сыр на тёрке (крупной или мелкой — как хотите).
Достаньте форму, посыпьте сыром и верните в духовку на 15 минут, пока не образуется золотистая корочка. Подавайте с гарниром или без. Приятного аппетита!
Советы
- Если грибы очень грязные, слегка ополосните их под краном, но не замачивайте.
- Соус можно разнообразить — добавьте чеснок или зелень для вкуса.
- Это блюдо отлично подходит для ужина или праздника: быстро, вкусно и никого не оставит равнодушным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru