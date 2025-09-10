Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные ножки
© commons.wikimedia.org by DougsTech is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:17

Хрустящий сыр и тающая курица: сочетание, от которого невозможно оторваться

Рецепт от кулинарного специалиста: куриные ножки с грибами и сливками получаются сочными в духовке

Представьте: ароматная корочка сыра тает на глазах, а под ней прячется сочная курица с грибами. Это блюдо не просто ужин — оно способно украсить любой праздник! Сегодня расскажу, как приготовить куриные ножки с грибами в духовке просто и вкусно.

Ингредиенты

  • Куриные ножки — 6 шт.
  • Шампиньоны — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Сливки — 100 мл (я беру 20%, они идеальны для соусов)
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Сухие специи — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Грибы можно взять любые — рецепт подойдёт и для других частей курицы, не только ножек. Специи выбирайте по вкусу, например, приправу для курицы или карри. Вымойте и обсушите куриные ножки, сложите в посуду. Посыпьте солью, перцем и специями, перемешайте. Можно дать постоять, чтобы пропитались, или сразу готовить.

Уложите ножки в форму для запекания. Очистите грибы от грязи (не мойте, чтобы не впитывали воду). Порежьте на кусочки. Добавьте грибы к курице в форме. Смешайте сметану со сливками до однородности. Можно добавить чеснок или зелень.

Залейте соусом курицу и грибы, распределите ложкой. Разогрейте духовку до 200°C и запекайте 30-40 минут. Натрите сыр на тёрке (крупной или мелкой — как хотите).

Достаньте форму, посыпьте сыром и верните в духовку на 15 минут, пока не образуется золотистая корочка. Подавайте с гарниром или без. Приятного аппетита!

Советы

  • Если грибы очень грязные, слегка ополосните их под краном, но не замачивайте.
  • Соус можно разнообразить — добавьте чеснок или зелень для вкуса.
  • Это блюдо отлично подходит для ужина или праздника: быстро, вкусно и никого не оставит равнодушным.

