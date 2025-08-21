Обычные ингредиенты, необычный вкус: простая курица, которая удивит даже скептиков

Хотите приготовить ужин, который понравится всей семье? Это блюдо — идеальный вариант: нежное куриное филе, ароматные грибы и золотистая сырная корочка. А главное — минимум усилий и максимум вкуса!

Ингредиенты

Куриное филе — 350 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 50 г

Твёрдый сыр — 70 г

Растительное масло — 20 г

Соль и специи — по вкусу

Как приготовить

Лук мелко нарежьте, грибы промойте и нашинкуйте. Обжарьте лук на сковороде с маслом 1 минуту, затем добавьте грибы. Готовьте 5-7 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Посолите. Сделайте надрезы вдоль грудки и слегка отбейте молоточком. Выложите в смазанную маслом форму, посолите и приправьте.

Равномерно распределите грибы по курице, смажьте сметаной и обильно посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°C 25-30 минут до румяной корочки.

Совет: блюдо можно собрать заранее и поставить в духовку перед подачей — удобно для праздничного стола.