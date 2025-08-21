Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриная грудка
Куриная грудка
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:37

Обычные ингредиенты, необычный вкус: простая курица, которая удивит даже скептиков

Рецепт запечённой куриной грудки с грибами и сыром: пошаговая инструкция

Хотите приготовить ужин, который понравится всей семье? Это блюдо — идеальный вариант: нежное куриное филе, ароматные грибы и золотистая сырная корочка. А главное — минимум усилий и максимум вкуса!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Твёрдый сыр — 70 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить

Лук мелко нарежьте, грибы промойте и нашинкуйте. Обжарьте лук на сковороде с маслом 1 минуту, затем добавьте грибы. Готовьте 5-7 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Посолите. Сделайте надрезы вдоль грудки и слегка отбейте молоточком. Выложите в смазанную маслом форму, посолите и приправьте.

Равномерно распределите грибы по курице, смажьте сметаной и обильно посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°C 25-30 минут до румяной корочки.

Совет: блюдо можно собрать заранее и поставить в духовку перед подачей — удобно для праздничного стола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мини-кексы: как приготовить быстро и просто — советы от кулинаров сегодня в 7:56

Как приготовить мини-кексы за 40 минут: секреты экономии времени и усилий

Узнайте, как легко и быстро приготовить мини-кексы в формочках. Эти пышные и вкусные десерты подойдут для любого случая — от домашнего чаепития до праздника!

Читать полностью » Как приготовить крабовый салат за 30 минут: пошаговая инструкция сегодня в 7:10

Салат, который заставит забыть о диете: наслаждайтесь каждым укусом

Анонс текста Узнайте, как быстро и просто приготовить салат с крабовыми палочками, кукурузой и сыром. Это идеальное блюдо для любого праздника, которое порадует всех!

Читать полностью » Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция сегодня в 6:50

Экономьте время на кухне: куриная грудка с сыром и помидорами за 45 минут

Узнайте, как легко и быстро приготовить отбивную куриную грудку с сыром и помидорами. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Шуба без селедки: новый рецепт праздничного салата от кулинаров сегодня в 6:06

Легкий и вкусный: как шуба без селедки поможет вам сэкономить время на кухне

Узнайте, как приготовить восхитительный салат "Шуба" без селедки — легкий и вкусный вариант, который украсит ваш праздничный стол!

Читать полностью » Как приготовить рулет из фарша: пошаговая инструкция и советы от кулинаров сегодня в 5:59

Вкус детства: рулет из фарша, который вернет вас в теплые семейные вечера

Узнайте, как приготовить аппетитный рулет из фарша в духовке с начинкой из яиц и зелени. Идеально для застолий и праздников!

Читать полностью » Как приготовить малиновую настойку для профилактики простуды: пошаговая инструкция сегодня в 5:47

Тепло домашнего уюта: малиновая настойка, которая согреет душу

Узнайте, как приготовить вкусную малиновую настойку на водке, которая не только согреет в холодные дни, но и поможет в борьбе с простудами.

Читать полностью » Как приготовить белые грибы в сметане: пошаговая инструкция сегодня в 4:53

Сметана и грибы: идеальное сочетание, которое пробуждает эмоции

Узнайте, как быстро и просто приготовить белые грибы в сметане на сковороде! Это блюдо удивит ваших гостей своим вкусом и ароматом.

Читать полностью » Как приготовить Киндер молочный ломтик в домашних условиях: пошаговая инструкция сегодня в 4:44

Молочный ломтик: что скрывается за рецептом вашего любимого лакомства

Узнайте, как легко и быстро приготовить Киндер молочный ломтик в домашних условиях. Этот десерт с нежным суфле и воздушным бисквитом понравится всем!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volkswagen ввёл подписку на прибавку мощности для ID.3 в Великобритании
Наука и технологии

Ученые обнаружили: медитация осознанности — реальная тренировка для мозга, а не просто релакс
Авто и мото

В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru