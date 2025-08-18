Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
куриная грудка
Опубликована сегодня в 12:58

Быстро, дёшево, полезно: универсальный рецепт куриного филе на все случаи жизни

Почему куриная грудка получается сухой и как этого избежать

Куриное филе — это не только диетический продукт, но и основа для множества блюд. Запечённое в духовке, оно сохраняет сочность, аромат и идеально подходит как для горячих блюд, так и для салатов или бутербродов.

Что понадобится

  • Куриное филе (2 грудки) — 500 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Паприка — 2 ч. л.
  • Чёрный перец — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.

Как приготовить

Возьмите куриное филе, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Можно использовать и другие части курицы, но тогда время запекания изменится. В небольшой миске смешайте специи, соль и масло. Хорошо перемешайте.

Обмажьте филе маринадом, втирая его со всех сторон. Оставьте на 20 минут при комнатной температуре или на пару часов в холодильнике — так вкус будет насыщеннее. Каждый кусок филе заверните в фольгу, подгибая края. Для надёжности можно сделать двойной слой — так сок точно не вытечет.

Разогрейте духовку до 190°C (режим "верх-низ" для электрических). Выложите филе в форму и запекайте 30-40 минут (время зависит от размера кусков и особенностей духовки). Дайте мясу немного остыть прямо в фольге, если планируете использовать его холодным. Для горячего блюда — подавайте сразу с гарниром.

Советы

  • Если любите хрустящую корочку, за 5 минут до готовности разверните фольгу.
  • Идеально сочетается с овощами, рисом или картофельным пюре.
  • Отлично подходит для салата "Цезарь" и других холодных закусок.

