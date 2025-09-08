Пирожки с сыром: быстрый рецепт в духовке, экономящий время и деньги для всех, кроме лентяев

Представьте: ароматная корзинка с пирожками, которые тают во рту, — идеальный вариант для семейного чаепития или быстрого перекуса. А что, если я скажу, что приготовить их можно без особых хлопот? Давайте разберёмся, как сделать пирожки с сыром в духовке из дрожжевого теста, чтобы они получились пышными и вкусными. Этот рецепт от Юлии М поможет вам создать настоящее лакомство!

Ингредиенты

Вода: 150 мл

Сухие дрожжи: 5 г

Растительное масло: 3 ст. л.

Пшеничная мука: 250 г

Сахар: 1 ч. л.

Соль: 0,3 ч. л.

Брынза: 300 г (или замените на фету, сулугуни — что душе угодно)

Яичные желтки: 1 шт. (для смазывания)

Кунжут: 2 ст. л. (для посыпки)

Пошаговое приготовление

Муку просейте, чтобы тесто получилось пышным. Для начинки берите любимый сыр — брынза идеальна, но экспериментируйте! В миске смешайте тёплую воду, сахар и дрожжи. Подождите 10-15 минут, пока не появятся пузырьки. Если ничего — берите свежие дрожжи. Подробнее о дрожжах — по ссылке в конце.

Перелейте смесь в большую чашу и добавьте масло. Постепенно всыпайте муку, замешивая. Тесто должно быть мягким, не липнуть к рукам. Муки может уйти чуть больше или меньше — ориентируйтесь на консистенцию. О муке — ссылка в конце.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа — оно увеличится вдвое. Разомните брынзу вилкой до крошки. Когда тесто подошло, раскатайте его в круг и нарежьте на треугольники. На широкий край положите начинку и сверните рулетиком.

Застелите противень пергаментом, выложите пирожки, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Запекайте при 180°C 20-25 минут. Время зависит от духовки — подробнее по ссылке в конце. Готовые пирожки накройте полотенцем на пару минут, чтобы они стали ещё мягче.