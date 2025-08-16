Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Вы когда-нибудь пробовали запечь сазана целиком? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая украсит любой праздничный стол. Ароматная рыба, запеченная в фольге с овощами, станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями. Давайте разберемся, как приготовить это вкусное угощение.

Ингредиенты

1 сазан

5 картофелин

1 луковица

1 болгарский перец

50 г майонеза

50 г лимонов

20 г укропа

Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с того, что тщательно очистите сазана и промойте его под холодной водой. Внутрь рыбы положите пучок укропа и нарезанные дольками лимоны. Это поможет избавиться от неприятного рыбного запаха.

Смешайте соль, перец и майонез. Нанесите получившуюся смесь на рыбу со всех сторон. Оставьте мариноваться хотя бы на 2 часа, а лучше на всю ночь. Лук нарежьте полукольцами, картошку — колечками, а болгарский перец — средними брусочками. Промойте все под проточной водой.

Запекание

На противень, смазанный растительным маслом или застеленный фольгой, выложите нарезанные овощи. Сверху разместите маринованного сазана. Накройте противень фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Затем уберите фольгу и оставьте рыбу запекаться до появления румяной корочки еще на 10-15 минут.

Когда сазан будет готов, извлеките дольки лимона и укроп из рыбы. Подавайте на стол, украсив зеленью. Для дополнительного вкуса полейте кусочки рыбы свежевыжатым лимонным соком.