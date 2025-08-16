Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
жареная рыба
жареная рыба
© commons.wikimedia.org by Judgefloro is licensed under CC0
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:48

Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Диетологи объясняют, почему запечённый сазан полезнее жареного

Вы когда-нибудь пробовали запечь сазана целиком? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая украсит любой праздничный стол. Ароматная рыба, запеченная в фольге с овощами, станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями. Давайте разберемся, как приготовить это вкусное угощение.

Ингредиенты

  • 1 сазан
  • 5 картофелин
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец
  • 50 г майонеза
  • 50 г лимонов
  • 20 г укропа
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с того, что тщательно очистите сазана и промойте его под холодной водой. Внутрь рыбы положите пучок укропа и нарезанные дольками лимоны. Это поможет избавиться от неприятного рыбного запаха.

Смешайте соль, перец и майонез. Нанесите получившуюся смесь на рыбу со всех сторон. Оставьте мариноваться хотя бы на 2 часа, а лучше на всю ночь. Лук нарежьте полукольцами, картошку — колечками, а болгарский перец — средними брусочками. Промойте все под проточной водой.
Запекание

На противень, смазанный растительным маслом или застеленный фольгой, выложите нарезанные овощи. Сверху разместите маринованного сазана. Накройте противень фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Затем уберите фольгу и оставьте рыбу запекаться до появления румяной корочки еще на 10-15 минут.

Когда сазан будет готов, извлеките дольки лимона и укроп из рыбы. Подавайте на стол, украсив зеленью. Для дополнительного вкуса полейте кусочки рыбы свежевыжатым лимонным соком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить терновое вино в домашних условиях сегодня в 11:20

Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Узнайте, как легко и просто приготовить удивительное домашнее вино из терна. Порадуйте своих близких оригинальным напитком на любой праздник!

Читать полностью » Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии сегодня в 10:14

Сливочный соус, тающий во рту: рецепт, который покорит даже скептиков

Узнайте, как приготовить классическое фрикасе — нежное куриное рагу в сливочном соусе, которое легко готовится из доступных ингредиентов!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Узнайте, как легко приготовить аппетитный куриный рулет с сыром! Этот простой рецепт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Как приготовить куриные голени с рисом в духовке — пошаговый рецепт сегодня в 9:19

Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Как приготовить идеальные куриные голени с рисом? Секрет — в цитрусово-соевом маринаде и правильном запекании. Просто, вкусно, пальчики оближешь!

Читать полностью » Как замариновать зубатку для запекания: пропорции лимонного сока и соевого соуса сегодня в 8:26

Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Узнайте, как легко и быстро приготовить стейк зубатки в духовке. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Блюдо из минтая с молочным соусом и сыром: рецепт для духовки сегодня в 8:11

Почему этот рецепт минтая с сыром обожают даже те, кто не любит рыбу

Минтай с сыром в духовке — простое, но эффектное блюдо! Нежная рыба в молочном соусе под хрустящей сырной корочкой покорит всех. Готовится легко, съедается мгновенно!

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту сегодня в 7:22

Почему мороженое из супермаркета никогда не сравнится с этим рецептом

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежное мороженое из сливок и молока в домашних условиях. Этот десерт станет любимым для всей семьи!

Читать полностью » Как приготовить солянку с копченостями: пошаговый рецепт от кулинаров сегодня в 7:03

Суп, который объединяет: солянка с копченостями как символ домашнего уюта

Узнайте, как приготовить ароматную солянку с копченостями, которая станет настоящим праздником для вашей семьи и гостей. Этот наваристый суп порадует всех своим насыщенным вкусом!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Азот и свежий навоз осенью вредят луковичным и провоцируют гниль
Дом

Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире
Питомцы

Привычка кошек лизать ковер: причины и возможные риски для здоровья
Садоводство

Хранение урожая зимой: колготки против гниения и плесени — лайфхак от садоводов
Еда

Свинина, тушёная с луком: классический рецепт с растительным маслом и специями
Авто и мото

Hyundai готовит обновление Tucson: что ждать от рестайлинга модели 2027-2028 года
Питомцы

Рысь избегает людей и атакует лишь при угрозе или защите потомства
Туризм

Почему в сентябре 2025 года отдых в эгейской Турции хорош как никогда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru