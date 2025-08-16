Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей
Вы когда-нибудь пробовали запечь сазана целиком? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая украсит любой праздничный стол. Ароматная рыба, запеченная в фольге с овощами, станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями. Давайте разберемся, как приготовить это вкусное угощение.
Ингредиенты
- 1 сазан
- 5 картофелин
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 50 г майонеза
- 50 г лимонов
- 20 г укропа
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Пошаговая инструкция
Начните с того, что тщательно очистите сазана и промойте его под холодной водой. Внутрь рыбы положите пучок укропа и нарезанные дольками лимоны. Это поможет избавиться от неприятного рыбного запаха.
Смешайте соль, перец и майонез. Нанесите получившуюся смесь на рыбу со всех сторон. Оставьте мариноваться хотя бы на 2 часа, а лучше на всю ночь. Лук нарежьте полукольцами, картошку — колечками, а болгарский перец — средними брусочками. Промойте все под проточной водой.
Запекание
На противень, смазанный растительным маслом или застеленный фольгой, выложите нарезанные овощи. Сверху разместите маринованного сазана. Накройте противень фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Затем уберите фольгу и оставьте рыбу запекаться до появления румяной корочки еще на 10-15 минут.
Когда сазан будет готов, извлеките дольки лимона и укроп из рыбы. Подавайте на стол, украсив зеленью. Для дополнительного вкуса полейте кусочки рыбы свежевыжатым лимонным соком.
