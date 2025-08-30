Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:54

Ужин, который заставит забыть о проблемах: запеченный камамбер с томатами

Секреты приготовления запеченного камамбера с помидорами черри от кулинаров

Хотите удивить свою вторую половинку? Запеченный сыр камамбер с помидорами черри — это идеальное решение для романтического ужина. Это блюдо готовится быстро и легко, а его вкус покорит сердца!

Ингредиенты

  • Камамбер (можно заменить на бри) — 150 г
  • Помидоры черри (можно заменить на обычные) — 300 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло (или другое рафинированное растительное) — 1 ч. л.
  • Специи (например, прованские травы) — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все ингредиенты. Если вы используете обычные помидоры, нарежьте их на небольшие кусочки. Подойдут любые приправы, но я предпочитаю прованские травы. Что касается масла, можно выбрать любое рафинированное растительное.

Включите духовку на 200°С. Если есть возможность, используйте режим конвекции с грилем. Освободите сыр от упаковки и сделайте на нем надрезы крест-накрест, глубиной примерно до середины.

Возьмите форму для запекания и поместите в нее головку сыра. Вокруг сыра разместите помидоры черри. Я использовала помидоры разных цветов для яркости. Если у вас крупные помидоры, нарежьте их на кусочки. Между помидорами вставьте дольки чеснока. Посыпьте сыр и помидоры приправами и добавьте соль по вкусу. Я солила только помидоры, так как сыр уже достаточно соленый. Полейте блюдо оливковым маслом.

Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте 20-25 минут до золотистого цвета. Сыр начнет плавиться, и его аромат наполнит кухню. Точное время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Готовое блюдо подавайте к столу с поджаренным хлебом.

