Голубцы в сметане: когда духовка превращает обычное в экстравагантное
Представьте: нежные, сочные голубцы, запеченные в ароматной сметане, — блюдо, от которого пальчики оближешь! Это не просто еда, а настоящий семейный ритуал, идеальный для ужина с близкими или праздничного стола. Давайте разберемся, как приготовить его легко и вкусно.
Почему стоит попробовать?
Голубцы в сметане в духовке — это сытное, доступное блюдо, которое подходит для любой компании. Оно сочетает мягкость капусты, сочность фарша и кремовую нежность соуса. Готовьте на обед, ужин или даже на праздник — гости будут в восторге!
Ингредиенты
- Капуста белокочанная: 1 кг
- Фарш мясной (свиной или любой по вкусу): 500 г
- Рис: 1 стакан
- Морковь: 1 шт.
- Лук: 2 шт. (одна в фарш, одна в соус)
- Душистый перец молотый: 1 ч. л.
- Мускатный орех (по желанию): 0.5 ч. л.
- Паприка молотая (по желанию): 1 ч. л.
- Растительное масло: 2 ст. л.
- Сметана: 200 г
- Томатная паста: 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Возьмите капусту и разберите на листья (нужно 18-20 шт.), стараясь не повредить их. Для безопасности вырежьте кочерыжку и отварите кочан целиком, затем разберите. Промойте рис, отварите до полуготовности в подсоленной воде и слейте. Время зависит от сорта — проверьте упаковку.
Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Пассируйте в масле до мягкости, затем снимите с огня. В миске соедините фарш, рис, обжаренные овощи. Добавьте соль, паприку, перец, мускатный орех и зелень (укроп, петрушка или лук). Перемешайте до однородности.
Проварите листья в кипящей воде 1-2 минуты, слейте воду. Не переваривайте, чтобы листья не порвались. Отрежьте толстые прожилки на листьях. Положите 1-2 ст. л. начинки, сверните конвертиком. Уложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 180°C.
Смешайте сметану с томатной пастой. Обжарьте лук полукольцами до прозрачности, добавьте смесь, доведите до кипения. Посолите, поперчите.
Залейте голубцы соусом, накройте фольгой и запекайте 30 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20-30 минут до румяности. Время зависит от духовки.
Готовые голубцы подавайте горячими — приятного аппетита! Этот рецепт прост, но результат всегда впечатляет.
