Голубцы в сметане: когда духовка превращает обычное в экстравагантное

Представьте: нежные, сочные голубцы, запеченные в ароматной сметане, — блюдо, от которого пальчики оближешь! Это не просто еда, а настоящий семейный ритуал, идеальный для ужина с близкими или праздничного стола. Давайте разберемся, как приготовить его легко и вкусно.

Почему стоит попробовать?

Голубцы в сметане в духовке — это сытное, доступное блюдо, которое подходит для любой компании. Оно сочетает мягкость капусты, сочность фарша и кремовую нежность соуса. Готовьте на обед, ужин или даже на праздник — гости будут в восторге!

Ингредиенты

Капуста белокочанная: 1 кг

Фарш мясной (свиной или любой по вкусу): 500 г

Рис: 1 стакан

Морковь: 1 шт.

Лук: 2 шт. (одна в фарш, одна в соус)

Душистый перец молотый: 1 ч. л.

Мускатный орех (по желанию): 0.5 ч. л.

Паприка молотая (по желанию): 1 ч. л.

Растительное масло: 2 ст. л.

Сметана: 200 г

Томатная паста: 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Возьмите капусту и разберите на листья (нужно 18-20 шт.), стараясь не повредить их. Для безопасности вырежьте кочерыжку и отварите кочан целиком, затем разберите. Промойте рис, отварите до полуготовности в подсоленной воде и слейте. Время зависит от сорта — проверьте упаковку.

Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Пассируйте в масле до мягкости, затем снимите с огня. В миске соедините фарш, рис, обжаренные овощи. Добавьте соль, паприку, перец, мускатный орех и зелень (укроп, петрушка или лук). Перемешайте до однородности.

Проварите листья в кипящей воде 1-2 минуты, слейте воду. Не переваривайте, чтобы листья не порвались. Отрежьте толстые прожилки на листьях. Положите 1-2 ст. л. начинки, сверните конвертиком. Уложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 180°C.

Смешайте сметану с томатной пастой. Обжарьте лук полукольцами до прозрачности, добавьте смесь, доведите до кипения. Посолите, поперчите.

Залейте голубцы соусом, накройте фольгой и запекайте 30 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20-30 минут до румяности. Время зависит от духовки.

Готовые голубцы подавайте горячими — приятного аппетита! Этот рецепт прост, но результат всегда впечатляет.