Добавьте всего щепотку специи — и печёные яблоки станут вкуснее, чем торт

Когда на улице появляются первые прохладные вечера, в доме особенно хочется тепла и уюта. Один из самых лёгких способов создать атмосферу — наполнить кухню ароматом печёных яблок. Они словно вобрали в себя саму суть осени: сладость сада, пряности, мягкость и тепло.

Эта классическая сладость кажется простой, но у неё множество граней: от лёгкого десерта на каждый день до блюда для праздничного стола. Всё зависит от того, какие добавки использовать, как подать и чем дополнить.

Сравнение вариантов запечённых яблок