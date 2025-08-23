Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Печёные яблоки с сыром и мёдом
Печёные яблоки с сыром и мёдом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:44

Осенний хит: как использовать сезонные яблоки для создания идеального десерта

Приготовление запеченных яблок в духовке: время и температура выпекания

Что может быть лучше ароматной выпечки с фруктами, которая украсит любой стол и порадует близких? Это блюдо сочетает нежную сладость яблок, хрустящее тесто и пикантность орехов с мёдом. И готовится оно всего за полчаса!

Ингредиенты

  • Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г (можно готовое)
  • Яблоки — 4 шт. (лучше взять осенние сорта, например, Антоновку)
  • Грецкие орехи очищенные — 2 ст. л.
  • Мёд — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Пошаговое приготовление

Если используете замороженное тесто, заранее разморозьте его на нижней полке холодильника — так оно сохранит текстуру. Орехи измельчите (ступкой, блендером или ножом). Для усиления аромата слегка подсушите их на сухой сковороде. Смешайте с мёдом. По желанию добавьте изюм, корицу или цедру лимона.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину с семенами со стороны плодоножки. Наполните орехово-медовой начинкой. Раскатайте тесто в пласт толщиной ~3 мм, разрежьте на квадраты. В центр каждого поместите яблоко. Сделайте надрезы от углов к центру, чтобы получилась "звезда". Аккуратно заверните края теста кверху, формируя "плодоножку". Из остатков теста вырежьте листики (можно использовать формочку или нож).

Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите пергаментом. Смажьте изделия взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми или охлаждёнными, присыпав сахарной пудрой.

