Дедовский рецепт, который обожают диетологи: две порции в день и проблемы с пищеварением уйдут

Печёные яблоки в тесте — это не просто вкусный десерт, а ещё и довольно полезное угощение. Оно сочетает в себе нежность фруктов, богатых витаминами, и питательность цельнозернового теста. Неудивительно, что 17 сентября во многих странах отмечают День запечённого в тесте яблока. Этот праздник — отличный повод задуматься о том, почему стоит включать подобное блюдо в рацион.

Чем ценны печёные яблоки

Яблоки традиционно считаются источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В процессе запекания большая часть полезных веществ сохраняется, а клетчатка становится мягче, благодаря чему она легче усваивается. Такое свойство делает печёные яблоки особенно полезными для пищеварения.

Кроме того, яблоки содержат витамин C, который укрепляет иммунитет, и витамины группы B, участвующие в обмене веществ. Также в них есть фолиевая кислота, необходимая для кроветворения. Всё это делает десерт не только вкусным, но и полезным.

"Антиоксиданты в яблоках помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями", — сказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Эксперт подчёркивает, что оптимальная порция — 2-3 печёных яблока в день. Это позволит насытить организм витаминами и минералами, не перегружая его лишними калориями.

Тесто как важная часть блюда

Не менее важно правильно выбрать тесто. Для приготовления полезного варианта лучше использовать не дрожжевое, а сделанное из цельнозерновой, рисовой или овсяной муки. Такая основа содержит больше сложных углеводов и клетчатки, благодаря чему десерт дольше сохраняет чувство сытости и положительно влияет на работу ЖКТ.

В то же время стоит учитывать, что при запекании в яблоках повышается количество природных сахаров. Из-за этого их калорийность становится выше, поэтому людям с диабетом или тем, кто строго контролирует уровень сахара в крови, нужно быть осторожнее.

Для кого печёные яблоки могут быть нежелательны

Несмотря на то что печёные яблоки менее кислые, чем свежие, их кислотность всё же может вызвать неприятные ощущения у людей с гастритом или повышенной кислотностью желудка. Поэтому перед тем как включать такое блюдо в рацион на постоянной основе, стоит оценить индивидуальные особенности организма.

Ирина Лялина также отмечает, что сорта яблок имеют значение. Красные лучше подходят людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а зелёные — тем, кто следит за весом или стремится улучшить состояние кожи. При этом для теста лучше выбирать муку грубого помола или другую нерафинированную основу.

Почему это лакомство стоит включить в рацион

Запечённые яблоки в тесте — это пример десерта, который совмещает удовольствие и пользу. Он может заменить более калорийные сладости, обеспечив организм клетчаткой, витаминами и минералами. Такой вариант особенно хорош в осенний период, когда организм нуждается в поддержке иммунитета и энергии.

Однако, как и в случае с любыми продуктами, важно соблюдать умеренность и учитывать противопоказания. При правильном подходе печёные яблоки в тесте способны стать гармоничной частью здорового питания.

Три интересных факта

• Первые упоминания о яблоках, запечённых в тесте, встречаются в Европе ещё в Средние века — такие блюда готовили в монастырях.

• В Англии до сих пор популярен традиционный пирог с яблоками, который считается символом домашнего уюта.

• Учёные выяснили, что при запекании яблок содержание антиоксидантов в них может даже увеличиваться по сравнению с сырыми плодами.