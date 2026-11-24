В английской кулинарной традиции есть место для десерта, где простота ингредиентов уступает место сложности текстур и температурных переходов. Запечённые яблоки с грецкими орехами и сметаной демонстрируют, как карамелизация фруктов может сосуществовать с прохладной, слегка кислой сметаной и хрустящей нотой орехов.

Подготовка основы

Для приготовления берут шесть яблок, предпочтительно сорта браэберн, 100 граммов размягченного сливочного масла, по 100 граммов сахара и сметаны, 100 граммов жареных грецких орехов и щепотку корицы. На выходе получается четыре порции, а общий процесс занимает около полутора часов.

Духовку разогревают до 210 градусов по Цельсию. Яблоки очищают от кожуры, режут сначала пополам, затем на четвертинки и удаляют сердцевину. Чтобы плоды сохранили форму во время тепловой обработки, их необходимо охладить: либо поместить в холодильник на два часа, либо выдержать в духовке при 80 градусах на протяжении 30 минут.

Процесс запекания

На дно широкой сковороды распределяют сливочное масло, обильно посыпают сахаром и выкладывают подготовленные яблоки нарезанной стороной вверх. Сковороду ставят на средний огонь и держат 10-15 минут, периодически встряхивая. Этот этап продолжается до полного расплавления масла и начала карамелизации сахара, что подтверждается появлением тёмно-коричневого оттенка в карамели.

После этого яблоки перекладывают в жаропрочную форму и отправляют в разогретую до 210 градусов духовку. Время запекания составляет 30 минут; блюдо готово, когда карамель окончательно карамелизуется и начинает постоянно булькать.

Подача и характеристика вкуса

Готовым яблокам дают отдохнуть 10 минут. Затем их распределяют по тарелкам, посыпают жареными грецкими орехами и корицей. Завершающим штрихом служит ложка сметаны, которая вступает во взаимодействие с карамельной основой.

Питательная ценность блюда высока: в целом блюде содержится 2457,8 ккал, из которых на долю жиров приходится 168,7 г, углеводов — 209 г, а белков — 21,6 г. В одной порции (614,5 ккал) содержится 42,2 г жиров, 52,3 г углеводов и 5,4 г белков. Такой десерт подходит для подачи на завтрак, обед или ужин, создавая сытный и насыщенный вкусовой профиль.