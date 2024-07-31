Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".

Судебное разбирательство по делу о разводе супругов, воспитывающих детей, будет вести судья Анастасия Миронова. Точная дата первого слушания пока не определена. Новость о разрыве отношений между супругами стала достоянием общественности 23 июля, когда Владислав Бакальчук обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой о содействии в сохранении семьи и предотвращении предполагаемого захвата Wildberries компанией Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук опровергла заявления мужа.

29 июля известный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, опубликовал в социальных сетях видеообращение. В нем он призвал заинтересованные стороны пересмотреть свою позицию и способствовать воссоединению семьи.

В беседе с журналистами "Комсомольской правды" Татьяна Бакальчук опровергла утверждения супруга о его неосведомленности касательно сделки по слиянию. Основательница Wildberries отметила, что проблемы в браке начались задолго до объединения с Russ, а первые серьезные разногласия возникли еще в ноябре 2023 года.

По информации Forbes, президент России Владимир Путин поручил своему заместителю по администрации Максиму Орешкину оказать поддержку процессу объединения компаний. Это стало известно из письма, направленного Бакальчук и Мирзояном главе государства. В документе упоминалось о планах создания масштабной цифровой банковской сети и платежной системы для международных расчетов в рублях, минуя SWIFT.

Представители Кремля подтвердили получение данного письма.

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