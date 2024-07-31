Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден продолжает выполнять свои обязанности.

По ее словам, мнение о том, что Байден перестал руководить страной, является ошибочным.

Отвечая на вопрос о том, изменилось ли расписание президента из-за множества закрытых мероприятий, из-за которых он иногда не появляется на публике, Жан-Пьер пояснила, что сейчас происходит корректировка его графика после того, как он отказался от участия в выборах.

Она добавила, что в настоящее время они работают над тем, как будут организованы следующие шесть месяцев.

Жан-Пьер заверила, что Байден по-прежнему заинтересован в общении с американцами и вскоре появится на публике.

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