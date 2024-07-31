Администрация президента США Джо Байдена выразила глубокую озабоченность в связи с возможным срывом переговоров по освобождению заложников и угрозой расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Это заявление поступило после сообщения об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Информацию об этом предоставил портал Axios, ссылаясь на троих американских чиновников.

По данным ХАМАС, Хания погиб в результате удара израильских сил по его резиденции в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана.

Движение возложило вину за этот инцидент на Израиль и США, подчеркнув, что ответные меры будут неизбежны.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)