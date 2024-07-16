По информации источника в силовых структурах, участники международного мотоклуба Bandidos, базирующегося в США, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

При этом отделения организации продолжают функционировать на территории России.

Анализ интернет-ресурсов и социальных сетей, связанных с Bandidos, выявил, что некоторые члены клуба из России, Украины и Казахстана числятся в рядах украинских вооруженных сил. Корреспондент РИА Новости, используя открытые данные, установил личности нескольких таких участников.

Среди них — Анатолий Боровский из одесского отделения клуба, проходящий службу в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Он участвовал в боевых действиях в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Также выявлены Тимофей Воронюк из днепропетровского филиала Bandidos и другие члены клуба, воюющие за киевский режим.

Некоторые из этих лиц проходили обучение под руководством американских военных инструкторов и получали награды США. Отмечено участие в конфликте на стороне ВСУ граждан России с символикой так называемой "Ичкерии"*.

Эта информация свидетельствует о вовлеченности членов международного мотоклуба Bandidos в военные действия на Украине и их сотрудничестве с американскими и натовскими военнослужащими.

Стоит отметить, что еще в 2015 году в Совете Федерации РФ предлагалось внести Bandidos в список нежелательных организаций.

* Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)