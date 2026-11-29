В Госдуме прозвучало предложение, согласно которому расширение туристической инфраструктуры на Байкале должно сопровождаться не просто ростом числа гостей, а конкретными инженерными и контрольными мерами. Зампред комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дашибал Мункожаргалов указал на необходимость строительства очистных сооружений и организации постоянного мониторинга качества воды. Эти требования, по его словам, становятся условием дальнейшего развития отрасли на побережье озера.

Такой подход переводит дискурс о туризме с плоскости статистических показателей загрузки в плоскость физической нагрузки на экосистему. Речь идёт о том, чтобы услуги, которые получает путешественник, не создавали долговых обязательств перед природной средой, а инфраструктура отвечала за свои отходы через конкретные технические решения, а не декларативные обещания. Мункожаргалов связывает эти меры напрямую с процессом развития туризма, подразумевая, что без таких базовых условий дальнейшее расширение предложением может быть ограничено экологическими рисками.

Ранее в медиапространстве обсуждался вопрос доступа туристов к территории национального парка. Сообщалось, что посещать заповедные зоны Байкала планируют разрешать после того, как местные медведи войдут в спячку. Это указывает на сезонную логику регулирования, которая дополняет инициативу по усилению постоянного экологического контроля.