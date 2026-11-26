Цианобактерии, более известные как сине-зеленые водоросли, представляют серьезную угрозу для здоровья из-за выделяемых ими токсинов, поражающих внутренние органы, рассказала сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман. В комментарии NewsInfo эксперт разъяснила механизмы размножения опасных микроорганизмов и подчеркнула, что их появление всегда свидетельствует о серьезном органическом загрязнении водоема.

Ранее сообщалось, что ученые Лимнологического института СО РАН обнаружили в водах Байкала и реки Ангары цианобактерии, вырабатывающие микроцистины и сакситоксины. Как заявила заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых, данные вещества крайне опасны как для людей, так и для представителей местной фауны.

Биолог отметила, что массовое размножение сине-зеленых водорослей не является уникальным феноменом для глубоководных озер, однако в самом Байкале из-за чистоты воды условий для их бурного роста крайне мало. По словам специалиста, цианобактерии активизируются там, где наблюдается избыток органики, фосфора и азота.

Подобные процессы часто сопровождаются неприятным запахом и изменением цвета жидкости, что должно стать сигналом для населения. Оценка состояния водоемов важна для безопасности, так как даже на популярных курортах проверяют воду с подозрительным запахом при первых признаках аномалий.

"Токсины вредно влияют на печень, на почки. Сине-зеленые водоросли не очень полезны, где бы они ни находились", — пояснила Фридман.

Биолог подчеркнула, что основную опасность представляет попадание токсинов в пищевод, поэтому использовать такую воду для питья категорически запрещено. Также не рекомендуется купаться в местах цветения.

Аналогичные предостережения актуальны и для приморских территорий, где цветение моря может временно изменить экологическую обстановку. Специалист добавила, что риск отравления напрямую зависит от концентрации вредных веществ в конкретной локации. По мнению кандидата наук, бесконтрольное размножение бактерий зачастую провоцируется канализационными стоками или иными антропогенными факторами.

"Сине-зеленые бактерии это признак того, что кто-то в воду что-то спустил. Это, конечно, нехорошо, потому что кроме органики в воду попало не знаю еще что", — рассказала эксперт.

Важно помнить, что отдых на диком пляже всегда сопряжен с риском контакта с неочищенными водами, где могут присутствовать не только водоросли, но и кишечная палочка. Несмотря на риски летнего периода, зимний Байкал остается одной из самых чистых и привлекательных туристических зон России.

Читайте также