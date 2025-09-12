Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
экотуризм
экотуризм
© www.flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:17

“Давайте запретим въезд в Москву?” — в Бурятии ответили на идею ограничить Байкал

В Бурятии ответили на инициативу Олега Дерипаски ограничить поездки "диких" туристов на Байкал

Алексей Цыденов в интервью РБК высказался против инициативы бизнесмена Олега Дерипаски, который ещё в 2022 году предлагал ограничить доступ к Байкалу для неорганизованных путешественников.

"Байкал — достояние России"

Глава республики подчеркнул, что ограничивать посещение главной природной жемчужины страны неправильно:

"Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий".

Масштаб проблемы

По оценкам властей, только в бурятскую часть Байкала ежегодно приезжает более 600 тысяч неорганизованных туристов. Большая часть из них путешествует без участия туроператоров, что действительно приводит к нагрузке на природу.

Что нужно делать

Цыденов предложил не запрещать въезд, а создать инфраструктуру, которая позволит "диким" туристам отдыхать цивилизованно:

  • оборудовать побережье местами для сбора мусора,

  • организовать автостоянки,

  • развивать кемпинги и гостиницы.

Контекст

В 2022 году Дерипаска называл туристов, оставляющих мусор на Байкале, "турварварами" и выступал за ограничение доступа. Однако власти Бурятии считают, что решение проблемы кроется не в запретах, а в управлении потоками и создании комфортных условий для отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Таиланде россиянка после падения у бассейна заговорила на древнерусском сегодня в 22:26

Туристка упала и заговорила на древнем языке: как черепно-мозговая травма запустила “память предков”

В Таиланде россиянка после падения у бассейна потеряла память и заговорила на древнерусском. Врачи считают, что знание языка связано с её учёбой.

Читать полностью » Туроператоры начали продавать туры на Филиппины с прямыми рейсами сегодня в 21:12

Филиппины возвращаются на карту: самолёт в рай вылетает осенью

С октября «ИрАэро» запускает рейсы на филиппинский Панай: из Иркутска и Благовещенска можно будет напрямую добраться до Боракая с дозаправкой в Китае.

Читать полностью » Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах сегодня в 20:17

Гламур уходит, избы возвращаются: как зумеры меняют формат отдыха

Отдых в стиле «избинг» набирает популярность: спрос вырос на 15%. Туристы едут в деревни и купеческие дома, но эксперты предупреждают — бизнес непростой.

Читать полностью » После пробного рейса запущено регулярное морское сообщение между Сочи и Сухумом сегодня в 19:54

Раньше только КПП, теперь и море: как изменилась дорога в Абхазию

С 30 августа из Сочи в Сухум можно будет добраться на скоростном судне «Комета». Поездка займёт 2 часа, билет туда-обратно стоит от 2000 руб.

Читать полностью » Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений сегодня в 18:40

Город без Шенгена: куда летят туристы, уставшие от визовых правил

Тирана, столица Албании, привлекает туристов доступными ценами, яркой культурной жизнью и уникальной кухней. Узнайте, почему стоит выбрать её для вашего отдыха!

Читать полностью » Рождественская ярмарка в Кракове пройдёт с 29 ноября 2025 по 1 января 2026 года сегодня в 16:34

Глинтвейн, ярмарки и огни: когда Краков становится рождественской открыткой

Краков зимой открывает свои тайны: рождественские ярмарки, доступные цены на отдых и очарование Старого города — всё это ждет вас в Польше.

Читать полностью » В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира сегодня в 15:31

12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

Бельгия не только известна вафлями и шоколадом, но и скрывает множество интересных достопримечательностей. Узнайте об уникальных музеях, замках и гастрономических открытиях!

Читать полностью » Подъём на смотровую площадку Лахта-центра занимает несколько секунд на сверхскоростном лифте сегодня в 14:40

Экскурсия в Лахта-центр: как сэкономить и попасть туда, где билетов "никогда нет"

Узнайте, как провести незабываемую экскурсию в Лахта-центр: советы по скидкам, билетам и ожиданиям от погоды.

Читать полностью »

Новости
Дом

Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии
Красота и здоровье

Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение
Питомцы

Кинолог развеял миф о необходимости родов у каждой собаки
Технологии

Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного
Наука

Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи
Дом

Эксперты назвали последствия хаотичного расхламления: беспорядок, потеря мотивации и возвращение хлама
Спорт и фитнес

Бывший глава антидопинговой лаборатории Родченков снова объявлен в розыск МВД
Еда

Сколько белка нужно добавлять в готовые салаты для насыщения — советы экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet