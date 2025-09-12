“Давайте запретим въезд в Москву?” — в Бурятии ответили на идею ограничить Байкал

Алексей Цыденов в интервью РБК высказался против инициативы бизнесмена Олега Дерипаски, который ещё в 2022 году предлагал ограничить доступ к Байкалу для неорганизованных путешественников.

"Байкал — достояние России"

Глава республики подчеркнул, что ограничивать посещение главной природной жемчужины страны неправильно:

"Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий".

Масштаб проблемы

По оценкам властей, только в бурятскую часть Байкала ежегодно приезжает более 600 тысяч неорганизованных туристов. Большая часть из них путешествует без участия туроператоров, что действительно приводит к нагрузке на природу.

Что нужно делать

Цыденов предложил не запрещать въезд, а создать инфраструктуру, которая позволит "диким" туристам отдыхать цивилизованно:

оборудовать побережье местами для сбора мусора,

организовать автостоянки,

развивать кемпинги и гостиницы.

Контекст

В 2022 году Дерипаска называл туристов, оставляющих мусор на Байкале, "турварварами" и выступал за ограничение доступа. Однако власти Бурятии считают, что решение проблемы кроется не в запретах, а в управлении потоками и создании комфортных условий для отдыха.