“Давайте запретим въезд в Москву?” — в Бурятии ответили на идею ограничить Байкал
Алексей Цыденов в интервью РБК высказался против инициативы бизнесмена Олега Дерипаски, который ещё в 2022 году предлагал ограничить доступ к Байкалу для неорганизованных путешественников.
"Байкал — достояние России"
Глава республики подчеркнул, что ограничивать посещение главной природной жемчужины страны неправильно:
"Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий".
Масштаб проблемы
По оценкам властей, только в бурятскую часть Байкала ежегодно приезжает более 600 тысяч неорганизованных туристов. Большая часть из них путешествует без участия туроператоров, что действительно приводит к нагрузке на природу.
Что нужно делать
Цыденов предложил не запрещать въезд, а создать инфраструктуру, которая позволит "диким" туристам отдыхать цивилизованно:
-
оборудовать побережье местами для сбора мусора,
-
организовать автостоянки,
-
развивать кемпинги и гостиницы.
Контекст
В 2022 году Дерипаска называл туристов, оставляющих мусор на Байкале, "турварварами" и выступал за ограничение доступа. Однако власти Бурятии считают, что решение проблемы кроется не в запретах, а в управлении потоками и создании комфортных условий для отдыха.
