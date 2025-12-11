Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Байкал
Байкал
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:38

Сервисы предупреждают: в 2026 году за билет на Байкал придётся отдать ещё на 15% больше

Цены на перелеты к Байкалу выросли на 64% за зиму — Купибилет

За несколько лет поездка на зимний Байкал из недорогого приключения превратилась в заметную статью расходов в семейном бюджете. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные сервиса "Купибилет", где фиксируют резкий рост стоимости перелётов из Москвы в Иркутск и Улан-Удэ.

Как изменились цены на перелёты

По данным сервиса, только за эту зиму средняя стоимость билетов на Байкал выросла на 64% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт о рейсах из российской столицы в Иркутск и Улан-Удэ, которые традиционно пользуются высоким спросом в период зимнего туризма. Для многих путешественников такое подорожание становится заметным даже на уровне одного семейного отпуска.

Если смотреть на ситуацию в более длинной перспективе, динамика выглядит ещё контрастнее. За три года цены на популярное направление увеличились более чем втрое. Средний чек вырос с 9,55 тыс. рублей в 2022 году до 11,69 тыс. рублей в 2023-м, затем до 14,22 тыс. рублей в 2024-м. К декабрю 2025 года средняя стоимость перелёта достигла уже 23,35 тыс. рублей, о чём предупредили в пресс-службе "Купибилет".

Интерес к Байкалу не исчезает

Несмотря на столь заметное удорожание, интерес к путешествиям на Байкал остаётся стабильным. В "Купибилет" отмечают, что доля билетов на это направление в общем объёме продаж существенно не изменилась. Относительно прошлой зимы зафиксирован лишь небольшой спад — около 4%, что говорит скорее о лёгкой коррекции спроса, чем о его падении.

Для сервиса такие показатели означают, что Байкал по-прежнему остаётся одним из ключевых зимних туристических маршрутов. Покупатели продолжают планировать поездки, даже если заранее закладывают в бюджет повышенные расходы на перелёт. В пресс-службе подчёркивают, что для тех, кто только прикидывает, сколько стоит слетать на Байкал, нынешняя ценовая траектория означает весьма ощутимый рост затрат на дорогу.

Почему направление так дорожает

Представители сервиса связывают подорожание с целым набором факторов, влияющих на стоимость перевозки. В их числе — ограниченное число авиарейсов, ярко выраженная сезонность и высокая нагрузка на самые популярные зимние даты. Всё это вместе создаёт ситуацию, когда предложения не хватает, чтобы полностью покрыть устойчивый спрос, и цена продолжает расти.

"Байкал остается уникальным направлением, к которому интерес практически не падает, даже несмотря на резкий рост цен. Стоимость билетов увеличилась значительно, и это следствие ограниченного числа авиарейсов, высокой сезонности и повышенной нагрузки на популярные зимние даты. Если тренд сохранится, в 2026 году стоимость билетов на Байкал зимой может вырасти еще на 10-15%", — заключили в пресс-службе сервиса "Купибилет".

Таким образом, текущий сезон может оказаться не пределом, а лишь очередной ступенью в продолжающемся росте цен на перелёты к озеру.

