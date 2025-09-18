Один сбой — и Байкал рухнет: что будет, если исчезнут крошечные фильтраторы эпишуры

Байкал — это не только глубокое и холодное озеро, но и настоящий заповедник чудес. В его прозрачных водах живут существа, которых не встретишь больше нигде на планете. Каждый из них — эндемик, хранитель равновесия и уникальная часть живой истории. Их появление и выживание в столь суровых условиях до сих пор вызывают интерес у учёных, а для обычных людей они стали символами озера.

Байкальская нерпа — хозяйка ледяных глубин

Самое известное животное Байкала — нерпа. Её округлое тело весит около 130 килограммов, длина доходит до 165 сантиметров, а большие глаза будто нарисованы художником. Никто точно не знает, как тюлени оказались в пресноводном озере. Наиболее правдоподобная версия — они пришли из Северного Ледовитого океана примерно сто тысяч лет назад.

Нерпа — уникальный вид сразу по трём причинам: это единственное млекопитающее Байкала, единственный пресноводный тюлень и рекордсмен-долгожитель среди ластоногих. Самая старая особь дожила до 56 лет!

Она занимает место высшего хищника озера. Нерпа ныряет на глубину до 300 метров и питается рачками и мелкой рыбой. Благодаря этому популяции других видов остаются в балансе. А когда охота завершена, тюлени часами греются на камнях, наслаждаясь солнцем.

Омуль — визитная карточка Байкала

Эта серебристая рыба известна каждому, кто хоть раз побывал на Байкале. Омуль достигает 60 сантиметров и весит около 2 килограммов, но попадаются и настоящие гиганты до 7 кг.

Раньше омуля добывали удочками, о нём слагали легенды. Однако промысловый лов сократил его численность, поэтому сейчас дикие популяции находятся под охраной. Рыбу для ресторанов выращивают на фермах, а местным жителям разрешается ловить только ограниченное количество для себя.

Омуль, как и нерпа, пришёл из океана. Его образ жизни схож с лососевыми: он питается в глубинах Байкала, а для нереста поднимается в реки, после чего возвращается обратно.

Голомянка — призрачная рыба

Три четверти всей байкальской ихтиофауны приходится на эту маленькую рыбку длиной с ладонь. Голомянка на 40% состоит из жира, благодаря чему может существовать на больших глубинах, не тратя сил на поддержание плавучести.

Она — важнейшее звено пищевой цепи: поедает планктон и сама становится едой для нерпы и омуля. Уникальна и её репродукция: самка вынашивает икру и рожает живых мальков — до 3000 за раз. Большинство взрослых особей погибают после родов, но на смену им мгновенно приходит новое поколение.

Эпишура — незаметная героиня чистой воды

Микроскопические ракообразные длиной всего 1,5-2 мм составляют до 90% биомассы Байкала. Они работают фильтрами: поедают микроводоросли, очищают воду от органики и разлагают останки животных. Благодаря эпишурам озеро остаётся кристально прозрачным.

Именно эти крошки создают основу всей пищевой цепи, обеспечивая едой и рыб, и нерп.

Байкальские губки — изумрудные леса

На глубине можно увидеть настоящие "подводные рощи". Байкальские губки окрашены в ярко-зелёный цвет из-за симбиоза с водорослями. Они не растения, а древнейшие животные, которые фильтруют воду.

Каждая губка за сутки очищает до 20 литров воды. Если бы они исчезли, экосистема озера рухнула бы. Их роль сравнима с коралловыми рифами: они дают приют множеству мелких организмов.

