Байкал задышал свободнее: волонтёры превратили тропы в пример экотуризма

Количество туристов в Иркутской области стремительно увеличивается: только за это лето сюда приехали около 900 тысяч гостей. Большинство, разумеется, отправились к Байкалу. Но популярность требует и ответственного подхода: нужны удобные тропы, зоны отдыха, оборудованные площадки. Без этого путешественники будут ходить где угодно, вытаптывать растения и мешать животным. Именно поэтому благоустройство маршрутов стало частью большого экологического движения "360". Благодаря усилиям волонтёров Байкал меняется на глазах.

История и смысл проекта "360"

В 2011 году сто человек из команды Эн+ провели уборку на берегу Байкала у мыса Улибра. На работу ушло ровно 360 минут — так родилось название. Задумка была в том, чтобы не просто организовать субботник, а сформировать культуру заботы о природе. Основатель компании Эн+ Олег Дерипаска поставил цель: объединить людей в движении, которое будет и очищать берега, и просвещать, и создавать инфраструктуру. Спустя 15 лет это уже масштабная программа с сотнями проектов.

Экотропы: шаг навстречу природе

Самый известный маршрут в Прибайкальском национальном парке — Большая Байкальская тропа. Благодаря поддержке Эн+ здесь появились новые указатели, таблички и входная зона с качелями и санитарным блоком. Другой масштабный проект — тропа "Тёмная Падь — Старая Ангасолка" длиной 3,3 км. Она соединяет станцию Транссибирской магистрали с историческим поселком и Кругобайкальской железной дорогой. Ежегодно её проходят около 10 тысяч человек, особенно популярна она осенью, когда пейзажи становятся яркими.

Волонтёры "360" за последние годы установили здесь мосты, беседки, зоны для пикников, таблички, а также ограждения на склонах. В низинах они уложили деревянные настилы, чтобы вода не размывала тропу. Это делает путешествие комфортным и безопасным.

Новые маршруты и современные решения

Экологи и волонтёры вместе с компанией Эн+ открыли и новые тропы. Одним из примеров стал путь "Исток Ангары". Здесь расчищали завалы, оборудовали санитарные зоны, установили контейнеры для раздельного сбора отходов и даже обеспечили мобильную связь. Усилитель сигнала помог решить проблему в Большом Голоустном, где раньше туристы оставались без связи.

"Такие проекты очень нужны для снижения антропогенной нагрузки на природных территориях", — сказала пресс-секретарь "Заповедного Прибайкалья" Лада Азизова.

Особое внимание уделяется мусору: его регулярно вывозит региональный оператор "РТ-НЭО Иркутск". Компания стала партнёром юбилейной акции "360", что помогает сделать систему более устойчивой.

Сравнение маршрутов Байкала

Маршрут Длина Особенности Популярность Большая Байкальская тропа десятки км указатели, качели, санитарная зона туристы со всего мира Тёмная Падь — Старая Ангасолка 3,3 км мосты, ограждения, настилы 10 тыс. посетителей в год Исток Ангары около 2 км связь, контейнеры, шлагбаум новый маршрут, набирает популярность

Советы шаг за шагом: как подготовиться к походу по Байкалу

Выбирайте экотропы: они удобны и безопасны для природы. Захватите многоразовую бутылку и перекус без пластика. Наденьте удобную обувь — тропы включают спуски и подъёмы. Скачайте карту маршрута, даже если есть указатели. Планируйте отдых на оборудованных площадках, чтобы не оставлять следов на природе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Брать одноразовые пакеты → мусор остаётся в лесу → используйте многоразовые мешочки.

Ходить вне тропы → уничтожение растений и беспокойство животных → идите только по экотропе.

Разводить костёр в неположенном месте → риск пожара → используйте мангальные зоны или туристическую горелку.

А что если…

А что если Байкал станет эталоном экотуризма в России? Здесь уже создаются условия для комфортного отдыха без ущерба природе. В будущем такие практики могут перенять и другие регионы: от Алтая до Карелии. Это позволит сохранить уникальные экосистемы и при этом развивать внутренний туризм.

Плюсы и минусы экотроп

Плюсы Минусы сохранение природы нужны инвестиции удобство для туристов ограниченность маршрутов безопасность на склонах зависимость от волонтёров просветительская роль необходимость постоянного ухода

FAQ

Как выбрать маршрут на Байкале?

Начинающим подойдут тропы длиной до 3 км, например "Тёмная Падь — Старая Ангасолка". Опытные туристы могут пройти участки Большой Байкальской тропы.

Сколько стоит посещение?

Большинство маршрутов доступны бесплатно, но иногда нужно оформить разрешение в национальном парке.

Что лучше для отдыха: палатка или турбаза?

Если хотите уединения — выбирайте палатку. Для удобства и готовой инфраструктуры подойдут турбазы.

Мифы и правда

Миф: экотропы нужны только туристам.

Правда: они защищают природу от вытаптывания и помогают экосистеме.

Миф: уборка мусора — единственная задача волонтёров.

Правда: они строят мосты, укладывают настилы, убирают сухостой.

Миф: Байкал слишком удалён и недоступен.

Правда: сюда можно добраться поездом, самолётом, автобусом.

Сон и психология

Природные маршруты Байкала помогают восстановить силы. Учёные отмечают, что прогулки по лесу снижают уровень стресса и улучшают сон. Многие туристы рассказывают, что после нескольких дней у Байкала возвращаются домой с ощущением спокойствия.

Три интересных факта

На тропе "Тёмная Падь — Старая Ангасолка" можно увидеть мосты и тоннели Кругобайкальской железной дороги, построенной в XIX веке. Проект "360" ежегодно объединяет тысячи волонтёров по всей России. Сухое озеро, расположенное неподалёку, наполняется дождевой водой и меняет свой вид каждый сезон.

