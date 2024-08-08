Байден отказался верить в мирную передачу власти Трампу в случае поражения на выборах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден усомнился в том, что передача власти после президентских выборов вряд ли пройдет мирно, если победу все же одержит представитель от Демократической партии Камала Харрис, а не республиканец Дональд Трамп. Такое предположение глава государства озвучил во время интервью изданию CBS.
"Если Трамп проиграет, я в этом не уверен", — заявил Байден во время ответ на вопрос о том, будет ли передача власти в США мирной в январе, когда должна состояться инаугурация президента.
Кроме того, действующий национальный лидер добавил, что представители Демократической партии не воспринимают Трампа всерьез.
Стоит отметить, что выборы президента в США пройдут 5 ноября. Изначально демократов представлял Джо Байден, однако он с треском провалил Дебаты с Трампом. На него повалилась огромная волна критики, требуя снять его с предвыборной гонки. Некоторые вовсе призывали его уже сейчас сложить с себя полномочия главы государства. Чуть позже Байден самостоятельно обратился к народу из Белого дома, объявив о своем выходе из предвыборной гонки из-за неудовлетворительного состояния здоровья.
Фото: flickr/Gage Skidmore
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