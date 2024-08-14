Немецкий бизнесмен с иронией обратился в Байдену после лжи о Путине

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X задал вопрос президенту Соединенных Штатов Джо Байдену вопрос касательно недавних его слов о Владимире Путине.
"Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — с такими вопросами прокомментировал недавнюю публикацию издания The New York Times, которая вышла с заголовком, что победу у президента России в руках.
Стоит отметить, что это не первые голословные заявления со стороны американского главы государства в отношении Путина. Еще в феврале 2023 года Байден уверял всех, что у президента России "нет никакого шанса справиться, потому что он уже потерял Украину". Однако уже в июле этого года, лидер США поменял свое мнение и заявил, что Североатлантический альянс проигрывает в украинском конфликте.
Джо Байден занимает пост президента Соединенных Штатов Америки с 20 января 2021 года и является 46-м по счету главой государства. Состоит в Демократической партии.
Фото: flickr/Gage Skidmore
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