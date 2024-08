Джо Байден пошутило, что на пенсии планирует стать блогером

Президент США Джо Байден с юмором заявил, что планирует стать блогером после выхода на пенсию. Во время встречи с блогерами он выразил желание присоединиться к их сфере деятельности, отметив, что эта индустрия привлекает больше людей, чем любая другая. Байден также добавил, что у него есть нужные контакты и что он привел блогеров в Белый дом с целью найти себе новое занятие.

Ранее Байден объявил о своем решении не участвовать в борьбе за переизбрание. Его текущий срок на посту завершится 20 января 2025 года, когда новый президент США примет присягу и вступит в должность.

