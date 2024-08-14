Джо Байден пошутило, что на пенсии планирует стать блогером

Президент США Джо Байден с юмором заявил, что планирует стать блогером после выхода на пенсию. Во время встречи с блогерами он выразил желание присоединиться к их сфере деятельности, отметив, что эта индустрия привлекает больше людей, чем любая другая. Байден также добавил, что у него есть нужные контакты и что он привел блогеров в Белый дом с целью найти себе новое занятие.
Ранее Байден объявил о своем решении не участвовать в борьбе за переизбрание. Его текущий срок на посту завершится 20 января 2025 года, когда новый президент США примет присягу и вступит в должность.
Фото: commons.wikimedia.orgOffice of President Joe Biden(it is in the public domain.)
Саммит НАТО соберется в Чехии для обсуждения военной помощи Украине
Военный комитет НАТО запланировал встречу на уровне начальников генеральных штабов, которая пройдет в Праге с 13 по 15 сентября. Одним из ключевых вопросов на повестке станет реализация решений, принятых на саммите в США, в частности, обсуждение создания специального командования для координации военной помощи и подготовки украинских военных. Эту информацию распространила пресс-служба альянса.
Mars приобретает производителя Pringles и Kellogg's за 35,9 миллиарда долларов
Mars заключает соглашение о поглощении компании Kellanova, прославленной своими чипсами Pringles и завтраками Kellogg's, за 83,5 доллара за акцию. Общая сумма сделки, включая долговые обязательства, достигает 35,9 миллиарда долларов. Ожидается, что завершение сделки состоится в 2025 году.
В Новгороде планируется строительство Центра имени Валентина Янина: волонтеры приглашаются на раскопки
Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.
Диетолог Редина: людям, страдающим от сахарного диабета не стоит употреблять мед
Диетолог Ольга Редина предостерегла от употребления меда определенными группами людей. В частности, это касается тех, кто страдает сахарным диабетом, так как мед может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови.