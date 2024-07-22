Лидеры ЕС неоднозначно отреагировали на выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании, пишет Politico.
По словам издания, главы государств-членов Евросоюза разделились на три группы: одни одобрили решение Байдена, вторые выразили поддержку Дональду Трампу, а третьим просто "нравится находиться онлайн в такой важный момент".
"Мой друг президент Джо Байден многого добился для своей страны, для Европы, для всего мира", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что благодаря Байдену НАТО стало более сплочённым и сильным, а партнёрство США и Германии улучшилось.
Канцлер подчеркнул, что решение президента США "заслуживает уважения".
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях написал, что за время президентства Байден принял "много трудных решений", усилив демократию и безопасность в мире.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил уважение решению Байдена, отметив, что тот "сделал многое для американского народа".
"Это, несомненно, ответственный и трудный с личной точки зрения шаг, но тем более ценный. Я скрещиваю пальцы за США, чтобы в результате демократической борьбы между двумя сильными и равными кандидатами появился хороший президент", - заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала.
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж написал в соцсетях, что решение Байдена было предсказуемо, и выразил уверенность в победе Трампа в ноябрьских выборах. С ним согласился и евродепутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал:
"Политика еще никогда не была такой интересной".
Напомним, что в воскресенье Джо Байден объявил о своём решении выйти из президентской гонки и призвал Демократическую партию США выдвинуть в кандидаты вице-президента Камалу Харрис. Последняя поддержала предложение действующего президента.
Фото: Flickr/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
Politico: вице-президент США Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне
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