Президент США Джо Байден может вынужденно снять свою кандидатуру с предвыборной гонки уже в эти выходные. Об этом пишет информационный портал Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии.
По данным издания, демократы усиливают давление в конгрессе, настивая на отстранении Байдена от предстоящих выборов. Один из собеседников Axios рассказал, что сам президент уже смирился с этим, как и с нерадужными результатами общественных опросов. Всё это делает затруднительным продолжение предвыборной кампании Байдена, считает источник.
"Я молюсь, чтобы он поступил правильно, и он движется в этом направлении", — поделился собеседник.
Фото: whitehouse. gov/Белый дом.
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