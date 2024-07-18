Президент США Джо Байден может вынужденно снять свою кандидатуру с предвыборной гонки уже в эти выходные. Об этом пишет информационный портал Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии.

По данным издания, демократы усиливают давление в конгрессе, настивая на отстранении Байдена от предстоящих выборов. Один из собеседников Axios рассказал, что сам президент уже смирился с этим, как и с нерадужными результатами общественных опросов. Всё это делает затруднительным продолжение предвыборной кампании Байдена, считает источник.

"Я молюсь, чтобы он поступил правильно, и он движется в этом направлении", — поделился собеседник.

Фото: whitehouse. gov/Белый дом.