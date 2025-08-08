Россиянин взял в каршеринг Baic X55 и описал фразой «сделали красиво, но неудобно»

Не каждый день в каршеринге попадается автомобиль, способный вызвать спор о дизайне и комфорте. Во втором случае — Baic X55 Luxury (он же Beijing X55), и об этом рассказал автор блога о тест-драйвах Митяй (@carsharist) из Instagram*.

Внешность с "морской" ассоциацией

По словам автора, каждый автомобиль напоминает какое-то животное. Baic X55 Luxury он сравнил с китом — из-за широкой сетчатой решётки радиатора, узкой оптики и вытянутого кузова с плавными линиями. Силуэт и задняя часть показались ему симпатичными, а вот передок — "на любителя". В итоге дизайн — 6/10. При этом он отметил, что над внешностью работали бывшие сотрудники Mercedes и Saab, но "между собой не советовались".

Интерьер: красиво, но не всегда удобно

Салон — современный, светлый и минималистичный, с множеством приятных деталей. Однако практичность местами подкачала: поставить смартфон вертикально можно лишь в подстаканник, а кнопка аварийной сигнализации расположена слишком высоко.

Сенсорный блок климата остался интуитивным и удобным, хоть и менее практичным, чем набор отдельных физических клавиш. Понравились "крутяжки" на руле и чёткий ход клика, но сам руль кажется слегка сплюснутым и имеет ощутимо неприятную грань. Оценка интерьера — 7/10.

Оснащение: баланс плюсов и минусов

В арсенале — панорамная крыша (в тестовом экземпляре не открывалась), электропривод сиденья водителя и багажник с кнопочным управлением. С другой стороны, огорчили качество картинки камеры заднего вида и отсутствие кругового обзора. За оснащение — 6/10.

Комфорт и поведение на ходу

По комфорту автомобиль оставляет смешанные впечатления: подвеска показалась излишне жёсткой, а на скоростях свыше 100 км/ч в салоне усиливается шум. За комфорт — 5/10.

Динамика — без сюрпризов: турбированный двигатель 1,5 л мощностью 177 л. с. работает вместе с 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением. "Из пункта А в пункт Б довезёт ленивое", — подмечает автор, выставляя динамике 5/10.

С управлением всё в порядке: руль собранный, с понятным откликом, в городе автомобиль чувствует себя уверенно. Но на высокой скорости не хватает чёткости — за это 6/10.

Итоговые оценки

Дизайн: 6/10

6/10 Интерьер: 7/10

7/10 Оснащение: 6/10

6/10 Комфорт: 5/10

5/10 Динамика: 5/10

5/10 Управляемость: 6/10

Суммарно: 41 балл.

"Моя оценка здесь тоже где-то посередине, как и сам автомобиль, но чуть повыше, поэтому шестерка".

Техническая справка

Турбодвигатель 1,5 л (177 л. с.), 7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением, панорамная крыша, электропривод сиденья водителя, багажник с кнопочным открыванием, камера заднего вида (без кругового обзора).

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ