Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Ирана
Флаг Ирана
© commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Мир
Александр Берг-Озерский Опубликована вчера в 23:20

Огонь вырвался из-под воды: иранская атака на морской объект Бахрейна у порта Салман усиливает накал в Заливе

Иран атаковал морской объект неподалёку от порта Салман в Бахрейне

Бахрейнское министерство внутренних дел заявило об атаке Ирана на морской объект неподалёку от порта Салман, где сейчас активно тушат возникший пожар. Это инцидент усиливает напряжённость в Персидском заливе, где геополитические конфликты эхом отзываются в физических процессах горения и распространения огня.

Пожар на морском объекте, вероятно, вызван точечным ударом, что демонстрирует физику высокотемпературных реакций: цепная реакция окисления топлива ускоряется ветром и солёной водой, усложняя тушение. Антропология региона подчёркивает древние торговые пути как источник современных стычек, где порт Салман служит узловой точкой. Службы Бахрейна оперативно задействовали пожарные катера для локализации возгорания.

Инцидент подчёркивает уязвимость морской инфраструктуры: биохимия нефтепродуктов усиливает токсичность дыма, влияя на экосистему залива. Эксперты отмечают, что такие атаки эскалируют риски для глобальных цепочек поставок энергоносителей. Бахрейнское МВД подтверждает контроль ситуации, но детали атаки пока не раскрыты.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv 12.01.2026 в 13:19
Новая стратегия ЕС выходит в феврале: Брюссель усиливает возврат мигрантов и погранконтроль

Еврокомиссия готовит новую миграционную стратегию с шестью ключевыми приоритетами. Узнайте, как это повлияет на контроль границ и ваши права.

Читать полностью » Дания избегает публичных оценок угроз вокруг Гренландии — посол Барбин 12.01.2026 в 13:05
Гренландский узел затягивается: Дания признаёт неопределённость перед интересами Вашингтона

В Дании признают неопределённость перед интересом США к Гренландии, тогда как сам остров балансирует между независимостью и сотрудничеством с Вашингтоном.

Читать полностью » В Стамбуле исполнили судебное решение по отелю Bebek — ТАСС 12.01.2026 в 12:58
Пятизвёздочный отель у Босфора пошёл под снос: скандал в Стамбуле вышел на новый уровень

Пятизвёздочный отель на Босфоре лишился незаконных построек и оказался в эпицентре громкого дела, затронувшего известных актёров и медиаперсон.

Читать полностью » Венгрия сохранила работу транспорта в аномальную зиму — министр Сийярто 12.01.2026 в 12:41
Зима поставила Европу на колени, но одна страна избежала коллапса

Суровая зима парализовала Западную Европу, но Венгрия избежала коллапса — глава МИД страны рассказал, какие системы продолжили работу.

Читать полностью » Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Остановить боевые действия любой ценой: Трамп увязал прогресс по Украине с гуманитарной задачей

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине и объяснил, что для него главное — остановить происходящее и спасти жизни.

Читать полностью » Секретная служба нашла подозрительный предмет перед вылетом Трампа — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Безопасность взяла верх над расписанием: вылет Трампа из Флориды прошёл по изменённому сценарию

Перед вылетом Дональда Трампа из Флориды Секретная служба обнаружила подозрительный предмет и изменила маршрут кортежа.

Читать полностью » Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa 12.01.2026 в 3:44
Лодка вышла в море — и не вернулась прежней: следствие восстанавливает путь жертв у берегов Эквадора

На пляже в Манаби нашли пять человеческих голов: полиция Эквадора проверяет версию убийства в море и возможную связь с вымогательствами.

Читать полностью » Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК 11.01.2026 в 15:53
Япония отказывается от мирной политики: путь к агрессивной оборонной стратегии

ЦТАК обвинило Японию в отходе от принципов "мирного государства" и предупредило, что курс на милитаризацию угрожает региональной и глобальной безопасности.

Читать полностью »

Новости
Россия
В "Шереметьеве" и "Внукове" рассказали о работе при тумане
Садоводство
Корни-невидимки ведут войну: опасные соседи томатов, которые незаметно воруют весь урожай
Красота и здоровье
Биологический компас фертильности: сезон года влияет на мужское здоровье сильнее любого климата
Авто и мото
Скромный облик и звериная хватка: японский кроссовер превратил ледяную трассу в игровую площадку
Спорт и фитнес
Гравитация больше не приговор: простые гантели возвращают телу упругость за считанные недели
Красота и здоровье
Сердце больше не ждёт старости: опасный тренд настигает молодых людей в самом расцвете сил
Спорт и фитнес
Связки сохнут, как губка: утренний ритуал превращает одеревеневшее тело в гибкую пружину
Недвижимость
Старая сковорода ещё послужит: забытый ритуал возвращает чугунной посуде зеркальный блеск
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet