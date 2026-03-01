Бахрейнское министерство внутренних дел заявило об атаке Ирана на морской объект неподалёку от порта Салман, где сейчас активно тушат возникший пожар. Это инцидент усиливает напряжённость в Персидском заливе, где геополитические конфликты эхом отзываются в физических процессах горения и распространения огня.

Пожар на морском объекте, вероятно, вызван точечным ударом, что демонстрирует физику высокотемпературных реакций: цепная реакция окисления топлива ускоряется ветром и солёной водой, усложняя тушение. Антропология региона подчёркивает древние торговые пути как источник современных стычек, где порт Салман служит узловой точкой. Службы Бахрейна оперативно задействовали пожарные катера для локализации возгорания.

Инцидент подчёркивает уязвимость морской инфраструктуры: биохимия нефтепродуктов усиливает токсичность дыма, влияя на экосистему залива. Эксперты отмечают, что такие атаки эскалируют риски для глобальных цепочек поставок энергоносителей. Бахрейнское МВД подтверждает контроль ситуации, но детали атаки пока не раскрыты.