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Командир штурмового отряда ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 13:51

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" раскрыл обстоятельства тяжелых боев в Бахмуте

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль позиции противника в восточной части Бахмута, уничтожив сотню националистов.

Штурмовые подразделения "Оркестра" освободили школу №4 на пересечении Алебастровой и Загородной улиц, где укрывались порядка 30 националистов из батальона "Харьков".

По словам одного из легендарных командиров ЧВК "Вагнер" Ратибора, противник начал оказывать ожесточенное сопротивление уже на подступах к зданию. Каждый дом на востоке Бахмута представляет собой укрепрайон с огневыми позициями, на которых размещены около 5-7 националистов.

"Здание школы представляло из себя "Брестскую крепость", огневые точки в подвальных помещениях и на верхних этажах были обложены мешками. Укрепились они там сильно, держались. Подключили мы бронегруппу — два танка Т-72 и прямой наводкой начали разносить верхние этажи. Противник, так скажем, не ожидал, что танки подъедут именно с фронтальной стороны, потому что она полностью ими контролировалась. Когда танки начали работать, они начали из РПГ обстреливать, но не попадали в танки. Танки хорошо отработали и отошли", — пояснил Ратибор.

После обстрела здания из тяжелой техники в школу зашли штурмовые группы ЧВК "Вагнер", которые стали оперативно зачищать этажи. Военнослужащие противника выпрыгивали из окон в попытке спастись от штурмовиков, однако снаружи их ждали другие бойцы "Оркестра". По словам Ратибора, националисты не ожидали таких слаженных действий и были застигнуты в врасплох.

Школа расположена на стратегической высоте и представляет собой советское монументальное сооружение с толстыми стенами. Отсюда противник мог обстреливать "вагнеровцев", а также корректировать огонь своей артиллерии. Поэтому операция "Оркестра" была проведена ночью. Националисты были уничтожены, на их позициях обнаружилось большое количество иностранного вооружения и боеприпасов.

Чуть позже противник предпринял попытку контрнаступления, в результате которой было уничтожено около 50 националистов. По словам допрошенных бойцов ВСУ, "вагнеровцы" сражались против батальона "Харьков", уничтожив в общей сложности около сотни человек, включая командира националистов Чернецкого Артема с позывным Тема.

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