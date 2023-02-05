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  • Опубликована сегодня в 11:24

"Этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных": Пригожин опроверг отступление ВСУ из Бахмута

Предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на запрос редакции "НьюсИнфо", прокомментировал слухи об отступлении Вооруженных сил Украины из Бахмута (Артемовска).

В Сети появилась неподтвержденная информация, что бойцы ВСУ якобы отступают из северных кварталов Бахмута. Предприниматель опроверг эти сообщения, заметив, что ожесточенные бои в городе ведутся за каждую улицу.

"ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не выводить военных из Бахмута. Он посоветовал главе государства не поддаваться уговорам оставить город и сопротивляться до конца, если он не хочет потерять уважение украинцев.

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