"Фактически сеть подземных городов": Пригожин назвал главные особенности Бахмутских шахт

Бахмут является важнейшей точкой Восточного фронта для хода спецоперации ВС РФ на Украине. В чем его особенность, в беседе с изданием Newsinfo рассказал предприниматель Евгений Пригожин.
"Бахмут — это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр. И наша задача там погибать как можно меньше, а противника уничтожать как можно больше", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
По его словам, "фишка" Бахмута состоит в уникальных исторических и географических оборонных возможностях. Предприниматель подчеркнул, что к ним относятся разделение города на несколько частей водными преградами и комплекс населенных пунктов в окрестностях, создающих единую систему обороны.
"Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов", — отметил Пригожин.
Бизнесмен добавил, что в них находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но также перемещаются танки и БМП. Кроме того, заявил он, там же хранятся запасы вооружения со времен Первой мировой войны.
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