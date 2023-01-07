"Фактически сеть подземных городов": Пригожин назвал главные особенности Бахмутских шахт

Бахмут является важнейшей точкой Восточного фронта для хода спецоперации ВС РФ на Украине. В чем его особенность, в беседе с изданием Newsinfo рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

"Бахмут — это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр. И наша задача там погибать как можно меньше, а противника уничтожать как можно больше", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

По его словам, "фишка" Бахмута состоит в уникальных исторических и географических оборонных возможностях. Предприниматель подчеркнул, что к ним относятся разделение города на несколько частей водными преградами и комплекс населенных пунктов в окрестностях, создающих единую систему обороны.

"Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов", — отметил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что в них находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но также перемещаются танки и БМП. Кроме того, заявил он, там же хранятся запасы вооружения со времен Первой мировой войны.