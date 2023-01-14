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Правозащитница Баханович рассказала о продвижении ее иска против губернатора Беглова
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  • Опубликована сегодня в 7:45

Правозащитница Баханович рассказала о продвижении ее иска против губернатора Беглова

Правозащитница Ирина Баханович обратилась в суд после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов заблокировал ей доступ к личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Продвижением дела Баханович делится в своем Telegram-канале. 12 января она рассказала, что иск наконец-то дошел до суда, однако отметила, что не исключает возврат заявления под выдуманным предлогом.

"Мой иск против Беглова блокировки дошагал наконец до суда. Жду обездвижа, возврата и т. д. Вряд ли кто у нас станет рассматривать такие дела. Но черт возьми звучит красиво — Баханович против губернатора", — написала юрист.

Напомним, петербуржцы не раз сообщали о блокировке доступа к личной странице Беглова, которая была специально создана для ответов на вопросы горожан. Недавно "бану" за обращение к градоначальнику подвергся сын жительницы блокадного Ленинграда Валентины Фадеевой — Александр Фадеев.

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