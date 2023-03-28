Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал план по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом сообщает Reuters.
Чиновник подчеркнул, что подобный вариант "работает" во многих видах спорта, в частности в теннисе и велоспорте.
Бах подчеркнул, что инцидентов с участием российских спортсменов не было ни на одном соревновании. С визами проблем также не наблюдается.
Глава МОК подчеркнул, что спорт должен быть вне политики, а спортсмены не должны быть наказаны за свой паспорт.
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