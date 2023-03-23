Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложить разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.

Чиновник заявил, что спорт должен оставаться, а российские спортсмены не должны становится носителями коллективной вины.

Спорт, убежден Бах, должен объединять людей и способствовать налаживанию диалога в непростые времена.

Напомним, ранее 25 января, МОК призвал федерации по различным видам спорта допустить спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.