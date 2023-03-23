Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложить разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.
Чиновник заявил, что спорт должен оставаться, а российские спортсмены не должны становится носителями коллективной вины.
Спорт, убежден Бах, должен объединять людей и способствовать налаживанию диалога в непростые времена.
Напомним, ранее 25 января, МОК призвал федерации по различным видам спорта допустить спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.
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